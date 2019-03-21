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    У Єгипті на заводі стався вибух, 10 загиблих

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    <span>Завод по виробництву фосфатних добрив у Єгипті, де 21 березня стався вибух&nbsp;</span> - У Єгипті на заводі стався вибух, 10 загиблих
    Завод по виробництву фосфатних добрив у Єгипті, де 21 березня стався вибух 
    Фото: twitter.com/egyindependent

    В результаті інциденту 10 осіб загинули і ще 15 постраждали

    У Єгипті стався вибух на заводі з виробництва фосфатних добрив у місті Айн-Сохна, розташованому на березі Суецької затоки. Про це повідомляє Sky News Arabia.

    В результаті інциденту 10 осіб загинули і ще 15 постраждали.

    Наголошується, що вибух стався під час експлуатаційних випробувань одного з резервуарів з аміаком. В даний час вогонь вдалося локалізувати.

    Прокуратура Єгипту почала розслідування події.

    Reuters з посиланням на джерела повідомляє, що виробництво належить військовим і має контракт з будівельною компанією Hassan Allam Properties. За інформацією агенства, загинуло щонайменше вісім осіб.

    Раніше «Главком» повідомляв, що у Китаї стався потужний вибух на заводі з виробництва пестицидів, в результаті якого загинули шість чоловік і ще 30 людей постраждали.

     

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