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    Глава МЗС Японії: Китаю варто контролювати дотримання санкцій проти Північної Кореї

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    Японський міністр закордонних справ Таро Коно&nbsp; - Глава МЗС Японії: Китаю варто контролювати дотримання санкцій проти Північної Кореї
    Японський міністр закордонних справ Таро Коно 

    Північна Корея отримує нафту і продає вугілля

    Японія сподівається, що Китай посилить власний контроль над виконанням санкцій щодо КНДР, оскільки судна цієї країни продовжують отримувати різні товари і природні ресурси за допомогою перевантаження з інших іноземних кораблів у відкритому морі. Про це заявив японський міністр закордонних справ Таро Коно в опублікованому інтерв’ю Financial Times.

    «Відбувається дуже багато перевантажень з одного судна на інше, і таким чином Північна Корея отримує нафту і продає вугілля. У це залучені північнокорейські кораблі, а також кораблі деяких інших країн», — сказав він, зазначивши, що поточний режим санкцій щодо Пхеньяну сповнений лазівок, тому економічний тиск на КНДР необхідно підтримувати на ефективному рівні, поки вона не здійснить денуклеаризацію і не знищить свої балістичні ракети.

    «У Східно-Китайському морі постійно йдуть операції щодо запобігання подібній передачі вантажів з одного судна на інше в морі в обхід санкцій. Ми сподіваємося, що Китай посилить контроль над цим питанням», — додав міністр.

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    Японія вугілля Китай Північна Корея
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