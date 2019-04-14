Глава МЗС Японії: Китаю варто контролювати дотримання санкцій проти Північної Кореї



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Японський міністр закордонних справ Таро Коно

Північна Корея отримує нафту і продає вугілля

Японія сподівається, що Китай посилить власний контроль над виконанням санкцій щодо КНДР, оскільки судна цієї країни продовжують отримувати різні товари і природні ресурси за допомогою перевантаження з інших іноземних кораблів у відкритому морі. Про це заявив японський міністр закордонних справ Таро Коно в опублікованому інтерв’ю Financial Times.

«Відбувається дуже багато перевантажень з одного судна на інше, і таким чином Північна Корея отримує нафту і продає вугілля. У це залучені північнокорейські кораблі, а також кораблі деяких інших країн», — сказав він, зазначивши, що поточний режим санкцій щодо Пхеньяну сповнений лазівок, тому економічний тиск на КНДР необхідно підтримувати на ефективному рівні, поки вона не здійснить денуклеаризацію і не знищить свої балістичні ракети.

«У Східно-Китайському морі постійно йдуть операції щодо запобігання подібній передачі вантажів з одного судна на інше в морі в обхід санкцій. Ми сподіваємося, що Китай посилить контроль над цим питанням», — додав міністр.