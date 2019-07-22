У Японії на виборах більшість у парламенті здобула партія чинного прем’єра



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Коаліції під керівництвом Абе не вдалося утримати 2/3 місць у Верхній палаті, що було необхідно для збереження конституційної більшост

Ліберал-демократи та їхні партнери за коаліцією партія «Комейто» отримали 77 місць у Верхній палаті парламенту

У Японії на парламентських виборах більшість голосів здобула Ліберально-демократична партія прем'єрміністра Сіндзо Абе. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що ліберал-демократи та їхні партнери за коаліцією партія «Комейто» отримали 77 місць у Верхній палаті парламенту.

«Коаліції під керівництвом Абе не вдалося утримати 2/3 місць у Верхній палаті, що було необхідно для збереження конституційної більшості, а проведення референдуму, на якому наполягають Абе і його прихильники можливе лише у разі, якщо його підтримає конституційна більшість в обох палатах», - йдеться у повіодмленні.

У Нижній палаті парламенту у Абе і його прихильників є необхідна кількість мандатів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що не має наміру висуватися на пост лідера Ліберально-демократичної партії після того, як термін його повноважень завершиться в 2021 році, зазначивши, що не планує йти на четвертий термін прем'єрства.

У Японії голова правлячої партії автоматично стає головою уряду.