У Японії від повені загинули понад 30 людей



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Велика кількість нанесеного стихією бруду перешкоджає пошуково-рятувальній операції

Згідно з даними влади, ще 14 людей вважаються зниклими безвісти

На півдні Японії в результаті повені загинули щонайменше 34 людини, більшість з них є мешканцями будинку пристарілих. Про це повідомляє Associated Press.

Згідно з даними влади, ще 14 людей вважаються зниклими безвісти.

Зазначається, що велика кількість нанесеного стихією бруду перешкоджає пошуково-рятувальній операції.

Видання інформує, що людей від повені у регіоні Кумамото рятували понад 40 000 військовослужбовців берегової охорони та пожежних команд на вертольотах та катерах.

«Під час повені великі райони вздовж річки Кума були поглинуті водою, що доходила майже до дахів будинків. Рятувальники відправляли людей на дахи», - зазначають у ЗМІ.

Наразі дощі вщухли, проте метеорологи попереджають, що загроза потужних злив залишається.

Нагадаємо, в Україні зливи дісталися Черкас: у місті випала місячна норма опадів.

Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) в Україні станом на ранок 4 липня знеструмлений 21 населений пункт у 4 областях. Зокрема, без електрики залишилися 14 населених пунктів у Київській області, три – у Донецькій, по два – у Запорізькій та Чернівецькій. Крім того, на території західних областей залишаються підтопленими 10 населених пунктів: Чернівецька область – 7, Львівська – 1 та Тернопільська – 2.

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