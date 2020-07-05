На Львівщині загроза прориву дамби, - ДСНС



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У Львівській області через прорив дамби може затопити сім сіл

Існує загроза затоплення окремих прирічкових населених пунктів

У ДСНС попереджають про підйом рівня води на Львівщині, є загроза прориву дамби.

Про це йдеться в повідомленні офіційного Telegram-каналу ДСНС

«У другій половині доби 5 липня на р.Стрв’яж біля с.Луки (#Самбірський р-н Львівська обл.) очікується продовження формування максимального рівня води чергової паводкової хвилі», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС наголосили, що при цьому існує загроза прориву дамби та початкове затоплення окремих прирічкових населених пунктів в Самбірському районі.

Мова йде, зокрема, про такі населені пункти: с.Бабино, Пиняни, Чернихів, Нижне, Острів, Луки, Хлопчиці.

Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) в Україні станом на ранок 4 липня знеструмлений 21 населений пункт у 4 областях. Зокрема, без електрики залишилися 14 населених пунктів у Київській області, три – у Донецькій, по два – у Запорізькій та Чернівецькій. Крім того, на території західних областей залишаються підтопленими 10 населених пунктів: Чернівецька область – 7, Львівська – 1 та Тернопільська – 2.

Як повідомлялося, уряд виділив кошти для допомоги кожній родині, яка постраждала від повеней в західних областях України. Івано-Франківська область отримає найбільше – 480 млн грн.

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