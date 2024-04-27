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Учені знайшли причину смертоносної зливи в ОАЕ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Учені знайшли причину смертоносної зливи в ОАЕ
У Дубаї за 24 години випало понад 14 см опадів, що еквівалентно півторарічній середній нормі
фото: Reuters

Дослідники пов'язали рекордну зливу в Дубаї насамперед зі змінами клімату внаслідок спалювання викопного палива.

Глобальне потепління та урбанізація могли спричинити рекордні за останні 75 років опади в Дубаї та інших частинах перської затоки. Про це свідчить дослідження групи вчених World Weather Attribution, передає The Guardian.
 
Щонайменше 23 особи загинули під час сильних дощів 16-17 квітня на Аравійському півострові.
 
У Дубаї за 24 години випало понад 14 см опадів, що еквівалентно півторарічній середній нормі опадів. Це була найсильніша злива з початку спостережень, які почали проводити з 1949 року.
 
Спочатку висловлювалися припущення про можливу роль технології засіву хмар з огляду на те, що ОАЕ використовують цю технологію для вирішення проблеми нестачі води.
 
Проте в результаті дослідження було зроблено висновок, що засів хмар надав незначний вплив на цю подію, а діяльність людини посилила наслідки іншими способами. Хоча дослідники не змогли точно визначити ступінь впливу антропогенної зміни клімату через відсутність історичних даних про кількість опадів, вони пов'язали рекордну зливу насамперед із глобальним потеплінням, спричиненим спалюванням викопного палива.
 
Зміна ландшафту людиною також загострила ситуацію з ризиком для жителів районів, що нижньо лежать, де проживають вісім з десяти мешканців Оману та ОАЕ, а багато автомобілістів проїжджають через зони підвищеного ризику.
 
Попри завчасні попередження метеорологічних служб, багато людей в результаті опинилися у скрутному становищі.

Нагадаємо, що найпотужніша за останні 75 років злива обрушилася на ОАЕ 16 квітня, особливо постраждав Дубай. Опад забрали життя щонайменше чотирьох людей, у тому числі трьох філіппінських робітників і одного громадянина Еміратів. Влада ОАЕ не оприлюднила офіційних даних про жертви.

Через сильні опади виявилися затопленими основні автомагістралі та злітно-посадкова смуга в аеропорту Дубая. Усього було затримано приблизно 2 тисячі рейсів.

Міжнародний аеропорт Дубая скасував 2 тисячі запланованих рейсів через потужні зливи та шквальні вітри, які призвели до паводку в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Влада Дубая назвала зливи «винятковим погодним явищем». Затопленими опинилися дороги, станції метро, перші поверхи багатьох будівель, у тому числі великих торгових центрів Dubai Mall та Mall of Emirates. У більшості регіонів ОАЕ оголошено «червоний» рівень небезпеки, влада закликає мешканців виявити підвищену пильність, оскільки погодні умови можуть становити суттєву небезпеку. Людей закликали не залишати домівки без необхідності, а державні установи, школи та університети перейшли на дистанційний режим роботи та навчання.

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Теги: ОАЕ дощ стихійні лиха паводок повінь

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