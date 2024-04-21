Синоптики попередили про небезпечні стихійні явища: де вируватиме негода

Сьогодні в частині регіонів очікуються сильні зливи, грози і шквальний вітер

В Україні цієї доби спостерігатимуться небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Пориви вітру подекуди сягнуть 15-20 м/с. Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, уночі 21-22 квітня у західних областях на поверхні грунту заморозки сягнуть 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).

Синоптики попередили про небезпечні погодні умови майже по всій Україні мапа: Укргідрометцентр

Крім того, сьогодні, 21 квітня, у Київській, Чернігівській, Черкаській, вночі і в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Сумській областях підуть значні дощі. Удень у східних, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях будуть грози, а в південних, східних та центральних областях пориви вітру сягнуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

На Київщині сьогодні очікуються зливи і шквальний вітер інфографіка: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що 21 квітня в Україні буде хмарно. У західних областях вночі без опадів, вдень піде невеликий дощ. На решті території – здебільшого помірні дощі. Водночас у Києві та області очікується сильна злива.