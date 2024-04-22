Китай потерпає від рекордного за півстоліття паводку: під загрозою понад 120 млн людей

Наразі безвісти зникло 11 осіб, з яких шість у горах, де зливи спровокували зсуви ґрунту

Вода у провінції Гуандун на півдні Китаю досягла рекордного за 50 років рівня через сезон дощів, що обернувся масштабними зливами. Під загрозою 127 млн людей, інфраструктура та економіка ключового комерційного та виробничого центру країни, повідомляє The Washington Post.

Зливи почалися 16 квітня і досі не закінчилися – рівень води піднявся настільки, що затопило будинки близько 82 тис. людей. Понад тисяча шкіл не відкрилися, близько 1,16 млн господарств залишилися без світла. Рятувальники витягують людей із затоплених будинків та заблокованих водою машин. 11 місцевих жителів зникли безвісти, шість із яких – у горах, де зливи спровокували зсуви ґрунту.

Паводок почався через те, що вода в Чжуцзяні (системі річок, що охоплює південь Китаю), піднялася до рекордного за 50 років рівня. З минулого тижня як мінімум у 44 річках Чжуцзян вода піднялася вище за попереджувальну лінію і, швидше за все, найближчим часом вийде з берегів.

Останніми роками зливи в провінції Гуандун посилюються. Метеорологи зазначають, що наслідки глобального потепління в Китаї серйозніші, ніж будь-де. Зокрема, на їхню думку, це пов'язано з тим, що Китай докладає недостатньо зусиль для боротьби з ним, а влада провінцій обмежена у заходах боротьби проти стихійних лих через вертикальну систему влади в країні.

Нагадаємо, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води.

Згодом новий прорив греблі стався у місті Орську Оренбурзької області поблизу селища Лісоторгове. У Курганській та Томській областях країни-агресорки розпочали евакуацію через повінь. Рівень води в р. Тобол підвищився, також прискорилася течія, а у Томську прорвало дамбу і під воду вже пішла дорога.

До слова, деякі росіяни намагаються впоратися із «великою водою» власними силами, але натомість ризикують… отримати штраф. Зокрема, жителі населеного пункту Петровське в Оренбурзькій області самостійно звели дамбу. На будівництві росіяни працювали п’ять днів і споруда захистила їхні домівки від паводку, однак тепер чиновники погрожують їм штрафом за несанкціоноване будівництво.