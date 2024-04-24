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Пилова буря з Сахари дісталася до Вінниці (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Пилова буря з Сахари дісталася до Вінниці (відео)
Негода добраче здивувала мешканців Вінниччини
скріншот з відео

Пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці

Пил з Сахари накрив частину європейських країн. Пустельний пісок дістався й до Вінниці, повідомляє vinbazar.

У соціальних мережах вінничани діляться світлинами та роликами, як усе, що потрапило під дощ, одержало жовтий наліт. Перед обідньою зливою небо у Вінниці отримало помаранчевий відтінок. 

«Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими», – йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

Та непокоїтись через це не варто, адже за даними Українського гідрометеорологічного центру до України дістався пил із Сахари, який ще вчора фіксували в Греції. Наразі він спостерігається над південними та центральними регіонами та поширюється на північ.

Пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці і з п'ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься.

До слова, на півдні країн, у Миколаївській області, 24 квітня випав «брудний» дощ. Несподівано, але причиною цього незвичного явища стали пил та пісок з Сахари. Синоптики пояснили, що причиною цього явища став пил із Сахари. 23 квітня циклон на Середземному морі виніс пил і пісок на Балканський півострів. Зливові дощі «змили» більшу його частину на територію Греції та Болгарії, однак оскільки висотні повітряні потоки мають західне перенесення, циклон із Європи дійшов і до території України.

Така ж ситуація спостерігалася і в центральних областях, зокрема в Умані.

Нагадаємо, на початку квітня столицю накрила пилова буря із Сахари. Вона може бути небезпечною для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

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Теги: Вінниця негода дощ Африка

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