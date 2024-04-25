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Стало відомо, скільки коштував ОАЕ нещодавній паводок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стало відомо, скільки коштував ОАЕ нещодавній паводок
Дубай зазнав значних проблем через повінь
фото із відкритих джерел

ОАЕ витратять понад $544 млн на усунення наслідків недавніх злив

Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів схвалив виділення приблизно $544,6 млн (2 млрд дирхамів) на відшкодування збитків, завданих житловим будинкам під час недавніх злив. Про це пише видання Down з посиланням на заяву прем'єра-міністра країни – еміра Дубая Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

«Ситуація була безпрецедентною за своєю серйозністю, але ми країна, яка вчиться на кожному досвіді», – додав він.

«Ми отримали чудові уроки в боротьбі з сильними дощами», – сказав прем’єр-міністр після засідання кабінету міністрів.

Найпотужніша за останні 75 років злива обрушилася на ОАЕ 16 квітня, особливо постраждав Дубай. Опад забрали життя щонайменше чотирьох людей, у тому числі трьох філіппінських робітників і одного громадянина Еміратів. Влада ОАЕ не оприлюднила офіційних даних про жертви.

Через сильні опади виявилися затопленими основні автомагістралі та злітно-посадкова смуга в аеропорту Дубая. Усього було затримано приблизно 2 тисячі рейсів.

Міжнародний аеропорт Дубая скасував 2 тисячі запланованих рейсів через потужні зливи та шквальні вітри, які призвели до паводку в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Влада Дубая назвала зливи «винятковим погодним явищем». Затопленими опинилися дороги, станції метро, перші поверхи багатьох будівель, у тому числі великих торгових центрів Dubai Mall та Mall of Emirates. У більшості регіонів ОАЕ оголошено «червоний» рівень небезпеки, влада закликає мешканців виявити підвищену пильність, оскільки погодні умови можуть становити суттєву небезпеку. Людей закликали не залишати домівки без необхідності, а державні установи, школи та університети перейшли на дистанційний режим роботи та навчання.

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Теги: міністр метро аеропорт навчання потоп влада ОАЕ

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