700 авіарейсів скасовано у Дубаї через рекордний паводок

ОАЕ не спостерігали настільки масштабні опади щонайменше останні 75 років

Міжнародний аеропорт Дубая скасував понад 700 запланованих рейсів через потужні зливи та шквальні вітри, які призвели до паводку в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це пише BBC.

Через погодні умови летовищу, яке посідає друге місце у світі за завантаженістю, спершу довелося скасувати понад 300 рейсів. Однак через те, що аеропорт не здатен приймати та відправляти літаки через затоплення злітної смуги, кількість скасованих запланованих польотів перевищила 700.

Пасажирам радять не приїздити до міжнародного терміналу 1, а найбільший перевізник країни, компанія Emirates, скасував реєстрацію на рейси до четверга. Синоптики прогнозують, що зливи найближчими днями не припиняться, при цьому таку кількість опадів в ОАЕ не спостерігали щонайменше останні 75 років.

Влада Дубая назвала зливи «винятковим погодним явищем». Затопленими опинилися дороги, станції метро, перші поверхи багатьох будівель, у тому числі великих торгових центрів Dubai Mall та Mall of Emirates. У більшості регіонів ОАЕ оголошено «червоний» рівень небезпеки, влада закликає мешканців виявити підвищену пильність, оскільки погодні умови можуть становити суттєву небезпеку. Людей закликали не залишати домівки без необхідності, а державні установи, школи та університети перейшли на дистанційний режим роботи та навчання.

Також у сусідньому Омані, султанаті, який знаходиться на східній околиці Аравійського півострова, щонайменше 18 людей загинули під час сильних дощів за останні дні, згідно із заявою Національного комітету країни з управління надзвичайними ситуаціями у вівторок.

Нагадаємо, Росія продовжує тонути. У Курганській та Томській областях країни-агресорки розпочали евакуацію через повінь. Рівень води в р. Тобол підвищився, також прискорилася течія, а у Томську прорвало дамбу і під воду вже пішла дорога.

В Оренбурзі за добу затопило 2 тис. будинків та ділянок, станом на ранок 15 квітня залишалися підтопленими 10,6 тис. будинків. У п'ятницю, 12 квітня, влада міста закликала жителів негайно евакуюватися через воду, що стрімко прибуває, а вже наступного дня рівень води перевищив небезпечну позначку на 225 сантиметрів і становив 11,85 метра. За даними МНС, опублікованими у суботу ввечері, з небезпечних територій Курганської та Оренбурзької області було евакуйовано близько 20 тис. осіб.