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Укладачі американського словника Merriam Webster обрали головне слово 2022 року

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Укладачі американського словника Merriam Webster обрали головне слово 2022 року
фото: provse.kh.ua

Термін «газлайтинг» походить від назви п'єси 1938 року та фільму

Укладачі американського словника Merriam Webster обрали головним словом 2022 року «газлайтінг». Воно означає психологічне маніпулювання, яке змушує «жертву» сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності. Про це йдеться на офіційному сайті Merriam Webster.

«У цю епоху дезінформації – «рейкових» новин, теорій змови, тролів у Твітері та deepfake – «газлайтінг» став словом для нашого часу», — йдеться у повідомленні.

Термін «газлайтинг» походить від назви п'єси 1938 року та фільму, знятого за мотивами цієї п'єси. За сюжетом, чоловік намагається змусити свою дружину повірити, що вона божеволіє. Кожного разу, коли він підіймається на горище, газове світло у будинку тьмяніє, однак чоловік запевняє жінку, що світло не зникає, а це вона не може довіряти власним уявленням.

Таким чином «газлайтинг» визначається як психологічне маніпулювання людиною протягом тривалого часу, яке змушує «жертву» сумніватися у достовірності своїх думок та переконань, сприйняття реальності чи спогадів. Все це призводить до плутанини, втрати впевненості та самооцінки, а також до емоційної невизначеності.

У Merriam Webster водночас зазначили, що в останні роки термін «газлайтинг» набув простішого і ширшого значення. «Це слово добре поєднується з іншими термінами, пов’язаними з сучасними формами обману та маніпуляцій, такими як фейкові новини, deepfake і штучний інтелект», – йдеться у поясненні.

Раніше повідомлялося, що укладачі словника англійської мови Collins Dictionary назвали permacrisis (пермакриза) головним словом 2022 року.

Теги: словник мова США

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