Британські науковці визначили слово 2022 року

Головним у 2022 році стало слово «пермакриза»

Укладачі словника англійської мови Collins Dictionary назвали permacrisis (пермакриза) головним словом 2022 року. Про це повідомляє ВВС.

Термін є похідним від permanent (постійний) і crisis (криза) і означає «тривалий період нестабільності та невпевненості». На сайті словника зазначається, що це одне з кількох слів, що характеризують кризи з якими стикаються Великобританія та світ, включаючи політичну нестабільність, війну в Україні, зміну клімату та підвищення рівня вартості життя.

Серед інших до десятки головних слів 2022 року за версією Collins також увійшли:

Kyiv – назва столиці України в новому написанні замість раніше прийнятої російськомовної вимови Kiev;

partygate – збірна назва скандалу навколо колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який проводив вечірки під час пандемії;

Carolean – прикметник, що стосується всього, що пов'язано з новим королем Великобританії Карлом III;

warm bank – місце, куди можуть прийти погрітися громадяни, які не можуть дозволити собі опалювати власне житло;

quiet quitting – практика виконання обсягу робіт трохи більше, ніж передбачено за договором.

«Наш список цього року відбиває стан світу прямо зараз – не так багато хороших новин, хоча з рішучістю українського народу, відображеною включенням Києва до переліку, і світанком нової ери Чарльза у Великій Британії, є промені надії», – зазначив Алекс Бікрофт, керівник укладачів словника Collins Learning.

Словом 2021 року за версією словника Collins English Dictionary став NFT (non-fungible token, що означає «невзаємозамінний токен»).