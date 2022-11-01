Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британські науковці визначили слово 2022 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британські науковці визначили слово 2022 року
фото ілюстративне

Головним у 2022 році стало слово «пермакриза»

Укладачі словника англійської мови Collins Dictionary назвали permacrisis (пермакриза) головним словом 2022 року. Про це повідомляє ВВС.

Термін є похідним від permanent (постійний) і crisis (криза) і означає «тривалий період нестабільності та невпевненості». На сайті словника зазначається, що це одне з кількох слів, що характеризують кризи з якими стикаються Великобританія та світ, включаючи політичну нестабільність, війну в Україні, зміну клімату та підвищення рівня вартості життя.

Серед інших до десятки головних слів 2022 року за версією Collins також увійшли:

  • Kyiv – назва столиці України в новому написанні замість раніше прийнятої російськомовної вимови Kiev;
  • partygate – збірна назва скандалу навколо колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який проводив вечірки під час пандемії;
  • Carolean – прикметник, що стосується всього, що пов'язано з новим королем Великобританії Карлом III;
  • warm bank – місце, куди можуть прийти погрітися громадяни, які не можуть дозволити собі опалювати власне житло;
  • quiet quitting – практика виконання обсягу робіт трохи більше, ніж передбачено за договором.

«Наш список цього року відбиває стан світу прямо зараз – не так багато хороших новин, хоча з рішучістю українського народу, відображеною включенням Києва до переліку, і світанком нової ери Чарльза у Великій Британії, є промені надії», – зазначив Алекс Бікрофт, керівник укладачів словника Collins Learning.

Словом 2021 року за версією словника Collins English Dictionary став NFT (non-fungible token, що означає «невзаємозамінний токен»).

Теги: криза словник Велика Британія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія не цінує людський ресурс
Стало відомо, яким ганебним словом рашисти називають своїх «мобіків» (відео)
27 жовтня, 23:28
Олексій Горінов у залі суду
Говорити слово «війна» у Росії дозволено лише тим, хто її підтримує
9 липня, 22:33
Гостра необхідність змінити назву одеського театру, вилучивши «російський», виникла через повномасштабне вторгнення РФ в Україну 
Одеса викинула з назви обласного театру слово «російський»
4 червня, 16:12

Соціум

Британські науковці визначили слово 2022 року
Британські науковці визначили слово 2022 року
Набирають воду з калюж: мешканці Волгограда тиждень сидять без комунікацій (відео) 
Набирають воду з калюж: мешканці Волгограда тиждень сидять без комунікацій (відео) 
Суд у Москві оштрафував «Вікіпедію» за «брехню» про війну в Україні
Суд у Москві оштрафував «Вікіпедію» за «брехню» про війну в Україні
У Росії завершилась мобілізація, натомість розпочався осінній призов
У Росії завершилась мобілізація, натомість розпочався осінній призов
Маск розпустив раду директорів Twitter
Маск розпустив раду директорів Twitter
Кадиров оголосив про продовження мобілізації в Чечні
Кадиров оголосив про продовження мобілізації в Чечні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
298K
Путін пояснив, навіщо 31 жовтня гатив по Україні ракетами
111K
Жодних переговорів із росіянами не буде, вони програють цю війну – американський дипломат
107K
«Кухар Путіна» зробив комплімент Зеленському
67K
«Це більш ніж злочин». «Слуга народу» вимагає від Зеленського вигнати скандального заступника Єрмака
46K
Головне за ніч: заява Залужного про силу окупанта та дивне завершення мобілізації в Росії
45K
Ексміністр оборони збурив мережі постом про зіпсовані пельмені 

Новини

На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
Сьогодні, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Вчора, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту