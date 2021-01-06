Словник сучасної української мови та сленгу обрав слово 2020 року

Більшість головних слів року так чи інакше пов’язані з пандемією

Словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» назвав коронавірус словом 2020 року. Про це повідомляє пресслужба редакції словника.

«Вірус, назва якого ще рік тому була відома лише вузькому колу медичних спеціалістів, торік справив визначальний вплив на життя людей, а отже і на мову», – йдеться у повідомленні.

Укладачі словнику звертають увагу, що минулого року у вжитку з’явилося чимало раніше непопулярних слів або й взагалі нових, зокрема це – ковід. І більшість головних слів року так чи інакше пов’язані з пандемією:

Пандемія – результат швидкого та неконтрольованого поширення коронавірусу, який викликав паніку в усьому світі та призвів до запровадження карантинів та локдаунів. Значною проблемою стала й інфодемія – швидке та неконтрольоване поширення неперевіреної інформації.

Карантин – як засіб стримування пандемії. Це слово італійського походження увійшло в українську мову декілька століть тому і вживається значно частіше, ніж коронадебютант локдаун, який увірвався в наше життя з англійської мови. Хоча, слід зазначити, що інтелектуальний локдаун пожвавив сумовитий український медіадискурс трошки більше, ніж його попередники адаптивний карантин та карантин вихідного дня.

Самоізоляція – ще одне важливе слово зі словника епохи коронавірусу. Сюди ж відноситься і соціальне дистанціювання.

Вакцина – протягом усього року не вщухав інтерес до щеплення від коронавірусу. Одразу декілька вакцин були розроблені у надзвичайно стислі терміни, і вже наприкінці року розвинуті країни (до числа яких Україна не входить) розпочали програми масової вакцинації. Проявляють активність й антивакцинатори, ковід-дисиденти та інші прихильники теорій змови.

Дистанційний – пандемія та спричинений нею карантин надали нового імпульсу діджиталізації (слово року-2019), змушуючи людей та бізнеси переходити на дистанційну роботу, навчання, обслуговування і т.ін.

Білорусь – у зв'язку з несподіваним пробудженням цієї пострадянської країни, народженням білоруської політичної нації, а також жорстокістю, з якою правлячий режим намагається придушити протести.

Перемир'я – після торішнього розведення президент Зеленський продовжує реалізовувати своє бачення вирішення конфлікту на Донбасі, що викликає неоднозначні оцінки в українському суспільстві.

Децентралізація – коронакриза та місцеві вибори показали стійку тенденцію до зміцнення регіональних еліт та послаблення центральної влади

Криза – коронарік був багатим на різноманітні кризи: від урядової кризи у січні, через глобальну коронакризу, до конституційної кризи восени (на додачу до гуманітарної кризи на окупованому Росією Донбасі й водної кризи в окупованому Криму).

Словник «Мислово» створений у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають звичайні користувачі.

Словник обирає слово року увосьме. Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість. Слова року за минулі роки:

2019: діджиталізація

2018: томос

2017: безвіз

2016: корупція

2015: блокада

2014: кіборги

2013: євромайдан

Зазначимо, американський тлумачний словник Merriam-Webster назвав словом 2020 року пандемію.

А ось оксфордський словник не зміг обрати слово року. Там пояснили, що 2020 не вмістиш в одному слові.

Крім того, 10 листопада 2020 року словник Collins назвав локдаун словом 2020 року.