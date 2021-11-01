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    Оксфордський словник назвав найпопулярніше слово 2021 року

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    Поняття вакцини (vaccine) існує в англійській мові з кінця 1790-х років - Оксфордський словник назвав найпопулярніше слово 2021 року
    Поняття вакцини (vaccine) існує в англійській мові з кінця 1790-х років
    фото з відкритих джерел

    Слово vax станом на вересень 2021 року використовували у 72 рази частіше, ніж у 2020-му

    Оксфордський словник англійської мови обрав слово 2021 року. Цього року ним стало слово vax (тобто «вакцина», «вакцинація», «вакцинувати»).

    Поняття вакцини (vaccine) існує в англійській мові з кінця 1790-х років – приблизно тоді англійський лікар Едвард Дженнер виявив, що коров'ячу віспу можна використовувати для вакцинації людей проти смертельного вірусу віспи.

    Згідно з пресрелізом на сайті видавництва Оксфордського університету, слово vax станом на вересень 2021 року використовували у 72 рази частіше, ніж у 2020-му.

    «Vax – наше слово року у 2021 році. ... Немає слова, яке краще відображає атмосферу цього року, ніж vax», – йдеться в повідомленні.

    За даними Оксфордського словника, тенденція до частішого вживання аналогів слова vax спостерігається і в інших мовах

    За даними Оксфордського словника, тенденція до частішого вживання аналогів слова vax спостерігається і в інших мовах

    Словник також відзначив прискорення поширення похідних цього слова. Наприклад, таких як vaxxie (фото, зроблені під час вакцинації, за аналогією з «селфі»), anti-vaxxer (противник вакцинації), double-vaxxed (людина, вакцинована двома дозами).

    За даними Оксфордського словника, тенденція до частішого вживання аналогів слова vax спостерігається і в інших мовах. Так, у Португалії сьогодні це слово звучить у 10 разів частіше, ніж 10 років тому, а у французькій мові тепер практично завжди говорить саме про щеплення проти Covid-19.

    Оксфордський словник або великий Оксфордський словник вважається головним історичним словником англійської мови. Його видає видавництво Оксфордського університету в Англії. Словник відстежує історичний розвиток англійської мови, а також описує застосування мови в багатьох її варіаціях у всьому світі. Ним користуються науковці та академічні дослідники.

    Нагадаємо, у 2020 році Оксфордський словник не зміг обрати слово року. Замість визначення одного головного слова 2020 року Оксфордський словник випустив звіт, в якому проаналізував нові явища в мові.

    10 листопада 2020 року словник Collins назвав «локдаун» словом 2020 року.

    Також, словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» назвав коронавірус словом 2020 року.

    Зазначимо, американський тлумачний словник Merriam-Webster назвав словом 2020 року пандемію.

    Теги: селфі мова лікар щеплення вакцинація словник коронавірус
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    Оксфордський словник назвав найпопулярніше слово 2021 року