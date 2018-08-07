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    У світі

    Україна і Грузія борються за безпеку Європи - глава МЗС Латвії

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    <span>Міністри закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, Польщі Яцек Чапутович і Литви Лінас Лінкявічюс</span> - Україна і Грузія борються за безпеку Європи - глава МЗС Латвії
    Міністри закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, Польщі Яцек Чапутович і Литви Лінас Лінкявічюс

    Міністр наголосив, що Латвія, Литва і Польща хочуть, аби Грузія та Україна стали членами НАТО

    Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що зараз Україна і Грузія борються за незалежність і безпеку Європи.

    Очільник латвійської дипломатії виступив спільно з головами міністерств закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем та Литви Лінасом Лінкявічюсом перед їхнім спільним дводенним візитом до Грузії, пов’язаним з 10 річницею російської агресії проти цієї країни, повідомляє «Польське Радіо». 

    «Те, що відбулося в Грузії в 2008 році, а потім в Україні, переконує нас в тому, що ми повинні робити все, щоб це не повторилося», - заявив він.

    Також він сказав, що 10 років тому в Грузії було порушено міжнародне право і порядок, і потрібно нагадати про це світу.

    Міністр наголосив, що Латвія, Литва і Польща хочуть, аби Грузія та Україна стали членами НАТО.

    Напередодні у Міністерстві закордонних справ України закликали Російську Федерацію вивести війська з окупованих територій Грузії та здійснити заходи щодо демілітаризації та деокупації цих територій.

    Також Україна в ООН закликала посилити тиск на РФ.

    МЗС Польща міністр НАТО Європа Латвія незалежність політика Грузія Литва Україна
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