Україна і Грузія борються за безпеку Європи - глава МЗС Латвії
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Міністр наголосив, що Латвія, Литва і Польща хочуть, аби Грузія та Україна стали членами НАТО
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що зараз Україна і Грузія борються за незалежність і безпеку Європи.
Очільник латвійської дипломатії виступив спільно з головами міністерств закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем та Литви Лінасом Лінкявічюсом перед їхнім спільним дводенним візитом до Грузії, пов’язаним з 10 річницею російської агресії проти цієї країни, повідомляє «Польське Радіо».
«Те, що відбулося в Грузії в 2008 році, а потім в Україні, переконує нас в тому, що ми повинні робити все, щоб це не повторилося», - заявив він.
Також він сказав, що 10 років тому в Грузії було порушено міжнародне право і порядок, і потрібно нагадати про це світу.
Міністр наголосив, що Латвія, Литва і Польща хочуть, аби Грузія та Україна стали членами НАТО.
Напередодні у Міністерстві закордонних справ України закликали Російську Федерацію вивести війська з окупованих територій Грузії та здійснити заходи щодо демілітаризації та деокупації цих територій.