«Російський режим розуміє лише мову сили»: Україна в ООН закликала посилити тиск на РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тимчасовий повірений України при ООН Юрій Вітренко

Росія, як держава-окупант, має зобов'язання за міжнародним правом перед населенням Криму, Донбасу, Абхазії й Південної Осетії, заявив представник України

Міжнародні механізми впливу, в тому числі санкції проти Росії, мають посилюватися, допоки Москва не припинить агресію проти сусідніх країн та свої спроби підірвати міжнародне право й світовий порядок.

Про це заявив у понеділок тимчасовий повірений України при ООН Юрій Вітренко під час заходів, присвячених 10-й річниці розв'язання російсько-грузинської війни.

«Міжнародне співтовариство має поєднувати дипломатичні інструменти з набагато більш потужними цільовими санкціями, а також ізоляцією російських політичних лідерів та олігархів. Зрештою, всі ми знаємо, що російський режим розуміє лише мову сили», - заявив представник України.

Він також закликав ООН «бути більш активними» у розв'язанні конфліктів, ініційованих Росією в Грузії, Україні, Молдові та інших місцях.

«Попри наявність відповідних механізмів, таких як Женевські міжнародні дискусії, Нормандський формат чи Тристороння контактна група, Рада Безпеки ООН і Генасамблея повинні продемонструвати набагато більш потужну позицію щодо конфліктів та збільшити тиск на Росію», - підкреслив український дипломат.

Але більш важливим, за його словами, повинна залишатися послідовна й консолідована політика міжнародної спільноти щодо російської окупації та анексії для забезпечення мирного рішення конфліктів у регіоні та світі.

«Першим кроком має стати деокупація грузинських і українських територій, скасування визнання так званої незалежності Абхазії й Південної Осетії та виконання всіх інших зобов'язань Росії за діючими угодами», - зауважив представник Української місії при ООН.

Він також наголосив, що Росія, як держава-окупант, має зобов'язання за міжнародним правом перед населенням Криму, Донбасу, Абхазії й Південної Осетії.

«Вона несе повну відповідальність за наслідки своїх міжнародно-протиправних дій і платитиме сповна за ту шкоду, яку заподіяла», - підкреслив представник місії України при ООН.

Напередодні у Міністерстві закордонних справ України закликали Російську Федерацію вивести війська з окупованих територій Грузії та здійснити заходи щодо демілітаризації та деокупації цих територій.

Нагадаємо, у понеділок МЗС України висловило протест у зв'язку з черговим неузгодженим з українською владою візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна на тимчасово окуповану територію нашої країни - Крим та Севастополь.

Джерело: Укрінформ