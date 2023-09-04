Україна має фотодокази падіння «Шахедів» на території Румунії – Кулеба

Кулеба припустив, що влада Румунії вирішила взяти паузу та повністю дослідити ситуацію

Під час масованої повітряної атаки РФ проти України у ніч з 3 на 4 вересня уламки «Шахедів» впали на територію Румунії. Україна має фотодокази падіння дронів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає «Укрінформ».

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«Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська влада – ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало», – сказав він.

Кулеба припустив, що влада Румунії вирішила взяти паузу та повністю дослідити ситуацію.

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Міністр також зазначив, що «є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт». Проте, за його словами, для України абсолютно очевидно, що сталося в Румунії.

«У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція», – додав він.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України повідомило, що під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

Згодом міністерство оборони Румунії спростувало інформацію щодо падіння російських безпілотників на території країни під час атаки по Україні в ніч з 3 на 4 вересня.