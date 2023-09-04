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Російські дрони впали та вибухнули в Румунії – МЗС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські дрони впали та вибухнули в Румунії – МЗС
«Шахеди» впали та здетонували на території Румунії
фото ілюстративне

Ніколенко закликав партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони

Під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії. Про це повідомив  речник Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

Як зазначив він, за інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії.

«Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО», – зазначив спікер МЗС.

Російські дрони впали та вибухнули в Румунії – МЗС фото 1

В контексті того, що трапилось, Ніколенко закликав партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав.

У той же час, влада Румунії відреагувала на атаку російських дронів на порт Рені в Одеській області в ніч на 4 вересня. Зазначається, що БПЛА не становили загрози для країни.

«Ніколи засоби нападу, використані Російською Федерацією, не створювали прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії», – йдеться у заяві міноборони Румунії у Facebook.

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«Міністерство національної оборони найрішучішим чином заявляє, що ці напади, спрямовані на цивільні об'єкти та інфраструктуру на Україні, невиправдані і глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права», - йдеться в повідомленні.

У Румунії запевнили, що стежать за ситуацією на землі, в морі та повітрі, а також вживають заходів щодо посилення оборони та стримування на східному фланзі.

Нагадаємо, у ніч проти 4 вересня російські окупанти атакували південь Одеської області зокрема Ізмаїльський район, застосовуючи ударні дрони типу «Шахед», які запускали у кілька хвиль. У регіоні працювали засоби протиповітряної оборони за ворожими цілями.

Про загрозу повітряної атаки противника в цьому регіоні командування повітряних сил ЗСУ поінформувало о другій годині ночі.

Атаки тривали аж до пів на шосту ранку, коли в Одеській області було скасовано повітряну тривогу. Під загрозу атаки потрапили Приморське, Ізмаїл та район, Кілійський район - тобто південь Одеської області. Війська РФ запустили кілька груп ударних БПЛА з акваторії Чорного моря. Пізніше голова Олег Кіпер, повідомив, що атака ворожими ударними дронами тривала кілька годин.

Теги: Ізмаїл Порту Румунія

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