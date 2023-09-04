Російські дрони впали та вибухнули в Румунії – МЗС

Ніколенко закликав партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони

Під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

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Як зазначив він, за інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії.

«Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО», – зазначив спікер МЗС.

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В контексті того, що трапилось, Ніколенко закликав партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав.

У той же час, влада Румунії відреагувала на атаку російських дронів на порт Рені в Одеській області в ніч на 4 вересня. Зазначається, що БПЛА не становили загрози для країни.

«Ніколи засоби нападу, використані Російською Федерацією, не створювали прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії», – йдеться у заяві міноборони Румунії у Facebook.

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«Міністерство національної оборони найрішучішим чином заявляє, що ці напади, спрямовані на цивільні об'єкти та інфраструктуру на Україні, невиправдані і глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права», - йдеться в повідомленні.

У Румунії запевнили, що стежать за ситуацією на землі, в морі та повітрі, а також вживають заходів щодо посилення оборони та стримування на східному фланзі.

Нагадаємо, у ніч проти 4 вересня російські окупанти атакували південь Одеської області зокрема Ізмаїльський район, застосовуючи ударні дрони типу «Шахед», які запускали у кілька хвиль. У регіоні працювали засоби протиповітряної оборони за ворожими цілями.

Про загрозу повітряної атаки противника в цьому регіоні командування повітряних сил ЗСУ поінформувало о другій годині ночі.

Атаки тривали аж до пів на шосту ранку, коли в Одеській області було скасовано повітряну тривогу. Під загрозу атаки потрапили Приморське, Ізмаїл та район, Кілійський район - тобто південь Одеської області. Війська РФ запустили кілька груп ударних БПЛА з акваторії Чорного моря. Пізніше голова Олег Кіпер, повідомив, що атака ворожими ударними дронами тривала кілька годин.