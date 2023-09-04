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Вибух російського дрона на території Румунії: МЗС країни відреагувало

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух російського дрона на території Румунії: МЗС країни відреагувало
Відповідальні структури Румунії в режимі реального часу стежили за ситуацією, спричиненою російськими атаками з безпілотників на інфраструктуру України
фото з відкритих джерел

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Міністерство оборони Румунії спростувало інформацію щодо падіння російських безпілотників на території країни під час атаки по Україні в ніч з 3 на 4 вересня. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Міністерство національної оборони категорично спростовує інформацію в публічному просторі щодо так званої ситуації, що сталася в ніч з 3 на 4 вересня, коли російські безпілотники нібито впали на національну територію Румунії», – йдеться в заяві міністерства.

У відомстві також зазначили, що відповідальні структури в режимі реального часу стежили за ситуацією, спричиненою російськими атаками з безпілотників на інфраструктуру в районі українських портів на Дунаї.

«Засоби нападу, використані Російською Федерацією, жодного разу не створювали прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії», – додали у міноборони.

Там також наголосили, що напади РФ на цивільну інфраструктуру України є невиправданими та глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України повідомило, що під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

Як повідомлялося, у ніч проти 4 вересня російські окупанти атакували південь Одеської області зокрема Ізмаїльський район, застосовуючи ударні дрони типу «Шахед», які запускали у кілька хвиль. У регіоні працювали засоби протиповітряної оборони за ворожими цілями.

Про загрозу повітряної атаки противника в цьому регіоні командування повітряних сил ЗСУ поінформувало о другій годині ночі.

Атаки тривали аж до пів на шосту ранку, коли в Одеській області було скасовано повітряну тривогу. Під загрозу атаки потрапили Приморське, Ізмаїл та район, Кілійський район - тобто південь Одеської області. Війська РФ запустили кілька груп ударних БПЛА з акваторії Чорного моря. Пізніше голова Олег Кіпер, повідомив, що атака ворожими ударними дронами тривала кілька годин.

Теги: Міноборони війна Румунія безпілотник

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