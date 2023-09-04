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Росія атакувала південь Одещини кількома групами «Шахедів»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія атакувала південь Одещини кількома групами «Шахедів»
фото з відкритих джерел

У регіоні працювали засоби протиповітряної оборони за ворожими цілями

У ніч проти 4 вересня російські окупанти атакували південь Одеської області зокрема Ізмаїльський район, застосовуючи ударні дрони типу «Шахед», які запускали у кілька хвиль. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

У регіоні працювали засоби протиповітряної оборони за ворожими цілями.

Про загрозу повітряної атаки противника в цьому регіоні командування повітряних сил ЗСУ поінформувало о другій годині ночі.

Атаки тривали аж до пів на шосту ранку, коли в Одеській області було скасовано повітряну тривогу.

Під загрозу атаки потрапили Приморське, Ізмаїл та район, Кілійський район - тобто південь Одеської області.

Війська РФ запустили кілька груп ударних БПЛА з акваторії Чорного моря.

Пізніше голова Олег Кіпер, повідомив, що атака ворожими ударними дронами тривала кілька годин.

«Вже майже дві години ворог атакує наш південь Одещини (Ізмаїльський район) ударними безпілотниками», – написав Кіпер.

Він закликав мешканців Ізмаїльського району залишатися в укриттях та дотримуватися інструкцій, не поширювати інформацію і фотографії в інтернеті щодо роботи систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня російські війська за допомогою «Шахедів» атакували припортову інфраструктуру Подунав'я на Одещині. У результаті нічних атак є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували.

Теги: окупанти Ізмаїл Одещина ворог

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