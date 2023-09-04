Росія атакувала південь Одещини кількома групами «Шахедів»

У регіоні працювали засоби протиповітряної оборони за ворожими цілями

У ніч проти 4 вересня російські окупанти атакували південь Одеської області зокрема Ізмаїльський район, застосовуючи ударні дрони типу «Шахед», які запускали у кілька хвиль. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У регіоні працювали засоби протиповітряної оборони за ворожими цілями.

Про загрозу повітряної атаки противника в цьому регіоні командування повітряних сил ЗСУ поінформувало о другій годині ночі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Атаки тривали аж до пів на шосту ранку, коли в Одеській області було скасовано повітряну тривогу.

Під загрозу атаки потрапили Приморське, Ізмаїл та район, Кілійський район - тобто південь Одеської області.

Війська РФ запустили кілька груп ударних БПЛА з акваторії Чорного моря.

Пізніше голова Олег Кіпер, повідомив, що атака ворожими ударними дронами тривала кілька годин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вже майже дві години ворог атакує наш південь Одещини (Ізмаїльський район) ударними безпілотниками», – написав Кіпер.

Він закликав мешканців Ізмаїльського району залишатися в укриттях та дотримуватися інструкцій, не поширювати інформацію і фотографії в інтернеті щодо роботи систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня російські війська за допомогою «Шахедів» атакували припортову інфраструктуру Подунав'я на Одещині. У результаті нічних атак є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували.