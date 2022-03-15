Українське військо отримало допомогу від латвійських волонтерів (фото)

Триває 20 доба повномасштабної війни Росії проти України

14 березня наші військові отримали корисну допомогу від латвійських волонтерів.

Вони передали українським захисникам шоломи, медичні препарати, маскувальні сітки та багато іншого.

Найприємнішим був власноруч вишитий прапор України з побажанням перемоги.

Українські військові дуже вдячні своїм побратимам з Латвії!!! Разом до перемоги над московським окупантом!!!

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україні необхідно укласти союз з країною, яка має ядерну зброю. На сьогодні це може бути Велика Британія.

Він наголосив, що купа міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а тільки висловлюють стурбованість.