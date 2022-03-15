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    Українське військо отримало допомогу від латвійських волонтерів (фото)

    Цивілізований світ підтримує Україну - Українське військо отримало допомогу від латвійських волонтерів (фото)
    Цивілізований світ підтримує Україну
    фото з відкритих джерел

    Триває 20 доба повномасштабної війни Росії проти України

    14 березня наші військові отримали корисну допомогу від латвійських волонтерів.

    Вони передали українським захисникам шоломи, медичні препарати, маскувальні сітки та багато іншого.

    Найприємнішим був власноруч вишитий прапор України з побажанням перемоги.

    Українські військові дуже вдячні своїм побратимам з Латвії!!! Разом до перемоги над московським окупантом!!!

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    Українське військо отримало допомогу від латвійських волонтерів (фото)
    Українське військо отримало допомогу від латвійських волонтерів (фото)
    Українське військо отримало допомогу від латвійських волонтерів (фото)
    Українське військо отримало допомогу від латвійських волонтерів (фото)
    фото з відкритих джерел

    Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україні необхідно укласти союз з країною, яка має ядерну зброю. На сьогодні це може бути Велика Британія.

    Він наголосив, що купа міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а тільки висловлюють стурбованість.

    Теги: війна волонтер прапор Латвія військові #stoprussia
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    Українське військо отримало допомогу від латвійських волонтерів (фото)