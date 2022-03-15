Україні сподівається на союз з країною, яка має ядерну зброєю

Купа міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а тільки висловлюють стурбованість

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україні необхідно укласти союз з країною, яка має ядерну зброю. На сьогодні це може бути Велика Британія.

Він наголосив, що купа міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а тільки висловлюють стурбованість.

«Україні необхідно укласти новий оборонний союз, у якому обов’язково має бути країна, що володіє ядерною зброєю. Сьогодні це Велика Британія. Якщо ми будемо вести розмови про ті чи інші союзи, ми маємо усвідомлювати, треба знатися з тими, хто розділяє з нами демократичні прагнення тих країн, які мають входити в цей союз. А союз буде обов'язково», – сказав Данілов у ефірі радіо НВ.

Сьогодні глава британського уряду Борис Джонсон пообіцяв Україні допомогу, яка захистить міста від бомбардувань.

Також Британія запровадила санкції проти російських олігархів та чиновників: у списку сотні імен. Раніше ми повідомляли, що уряд Великої Британії оголосив про заборону експорту в Росію предметів розкоші, а також запровадив нові імпортні мита на сотні ключових російських товарів.

ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні. «У цій війні не буде переможців, лише переможені», – заявили в ООН.

Між іншим, сьогодні Київ відвідають прем'єри Польщі, Чехії та Словенії. Мета візиту ‒ підтвердити беззастережну підтримку всім Європейським Союзом суверенітету і незалежності України.

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