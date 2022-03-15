  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Україні сподівається на союз з країною, яка має ядерну зброєю

    Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що&nbsp;Україні необхідно укласти новий оборонний союз - Україні сподівається на союз з країною, яка має ядерну зброєю
    Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що Україні необхідно укласти новий оборонний союз
    фото: Офіс президента

    Купа міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а тільки висловлюють стурбованість

    Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україні необхідно укласти союз з країною, яка має ядерну зброю. На сьогодні це може бути Велика Британія.

    Він наголосив, що купа міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а тільки висловлюють стурбованість.

    «Україні необхідно укласти новий оборонний союз, у якому обов’язково має бути країна, що володіє ядерною зброєю. Сьогодні це Велика Британія. Якщо ми будемо вести розмови про ті чи інші союзи, ми маємо усвідомлювати, треба знатися з тими, хто розділяє з нами демократичні прагнення тих країн, які мають входити в цей союз. А союз буде обов'язково», – сказав Данілов у ефірі радіо НВ.

    Сьогодні глава британського уряду Борис Джонсон пообіцяв Україні допомогу, яка захистить міста від бомбардувань.

    Також Британія запровадила санкції проти російських олігархів та чиновників: у списку сотні імен. Раніше ми повідомляли, що уряд Великої Британії оголосив про заборону експорту в Росію предметів розкоші, а також запровадив нові імпортні мита на сотні ключових російських товарів.

    ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні. «У цій війні не буде переможців, лише переможені», – заявили в ООН.

    Між іншим, сьогодні Київ відвідають прем'єри Польщі, Чехії та Словенії. Мета візиту ‒ підтвердити беззастережну підтримку всім Європейським Союзом суверенітету і незалежності України.

    Читайте також:


    Теги: Росія зброя РНБО санкції ООН війна Путін ядерна зброя агресія Велика Британія Україна Олексій Данілов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україні сподівається на союз з країною, яка має ядерну зброєю