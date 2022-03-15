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    Хакери Anonymous «поклали» сайти ФСБ і «Роснєфті»

    Хакери &laquo;поклали&raquo; ФСБ Росії і &laquo;Роснєфть&raquo; - Хакери Anonymous «поклали» сайти ФСБ і «Роснєфті»

    Хакери «поклали» ФСБ Росії і «Роснєфть»

    Анонімні хакери продовжують війну проти Росії у кіберпросторі

    Група хакерів Anonymous здійснила масову атаку на найбільшого російського виробника нафти «Роснєфть», чим спричинила величезні збитки для компанії. Також було здійснено атаку на ФСБ Росії. Про це пише Fonetech.

    За інформацією від Anonymous, під час нападу хакери викрали 20 ТБ даних, включно з резервними копіями даних з ноутбуків і менеджерів. Крім того, хакери стерли 59 Гб даних з iPhon`ів та інших електронних пристроїв.

    Повідомляється, що хакери Anonymous з моменту вторгнення до України скоїли серію кібератак на російські установи. Зокрема, вони виклали у публічний доступ понад 360 тис. російських федеральних документів, що стосуються запровадження цензури у країні. Група хакерів також блокувала російські телевізійні канали, які публікують брехливу інформацію про війну в Україні.

    Нагадаємо, міжнародна хакерська група Anonymous успішно зламала і розкрила базу даних Роскомнагляду. Хакери оприлюднили понад 360 тисяч файлів.

    Теги: ФСБ війна хакер
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    Хакери Anonymous «поклали» сайти ФСБ і «Роснєфті»