Хакери Anonymous «поклали» сайти ФСБ і «Роснєфті»

Група хакерів Anonymous здійснила масову атаку на найбільшого російського виробника нафти «Роснєфть», чим спричинила величезні збитки для компанії. Також було здійснено атаку на ФСБ Росії. Про це пише Fonetech.

За інформацією від Anonymous, під час нападу хакери викрали 20 ТБ даних, включно з резервними копіями даних з ноутбуків і менеджерів. Крім того, хакери стерли 59 Гб даних з iPhon`ів та інших електронних пристроїв.

#Anonymous has attacked the energy company Rosneft. It is confirmed to have caused extensive damage

The attack captured a total of 20TB of data #Rosneft is Russia's largest oil producer and is also involved in critical infrastructure in Germany#OpRussia https://t.co/P3f9RKhFEq