Зеленський призначив нового командувача Об’єднаних сил
Президент провів ротацію. Колишній командувач ООС Олександр Павлюк став новим керівником Київської обласної військової адміністрації
Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Операцією Об’єднаних сил. Ним став генерал-майор Едуард Москальов.
Про це Зеленський повідомив у новому відеозверненні.
Попередній командувач б'єднаних сил Олександр Павлюк став новим керівником Київської обласної військової адміністрації.
Президент наголосив, що це зроблено задля того, щоб додатково посилити оборону Київщини. Звільнений голова ОВА Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.
Сьогодні глава британського уряду Борис Джонсон пообіцяв Україні допомогу, яка захистить міста від бомбардувань.
Також Верховна Рада продовжила воєнний стан на 30 діб.