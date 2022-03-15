  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зеленський призначив нового командувача Об’єднаних сил

    Генерал-майор Едуард Москальов став новим командувачем ООС - Зеленський призначив нового командувача Об’єднаних сил
    Генерал-майор Едуард Москальов став новим командувачем ООС
    фото з відкритих джерел

    Президент провів ротацію. Колишній командувач ООС Олександр Павлюк став новим керівником Київської обласної військової адміністрації

    Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Операцією Об’єднаних сил. Ним став генерал-майор Едуард Москальов.

    Про це Зеленський повідомив у новому відеозверненні.

    Попередній командувач б'єднаних сил Олександр Павлюк став новим керівником Київської обласної військової адміністрації.

    Президент наголосив, що це зроблено задля того, щоб додатково посилити оборону Київщини. Звільнений голова ОВА Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

    Сьогодні глава британського уряду Борис Джонсон пообіцяв Україні допомогу, яка захистить міста від бомбардувань.

    Також Верховна Рада продовжила воєнний стан на 30 діб.

    Читайте також: Глава дипмісії США в Україні: Продовжуйте воювати! Росія у відчаї


    Теги: армія Київщина військові воєнний стан Володимир Зеленський президент Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський призначив нового командувача Об’єднаних сил