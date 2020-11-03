  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Українських громадян серед жертв теракту у Відні немає, – посол

    • Розсилка
    <span>Як повідомлялося, теракт у Відні здійснив 20-річний прихильник &laquo;Ісламської держави&raquo;</span> - Українських громадян серед жертв теракту у Відні немає, – посол
    Як повідомлялося, теракт у Відні здійснив 20-річний прихильник «Ісламської держави»

    Серед жертв теракту у Відні українців немає

    В результаті нічного теракту в столиці Австрії загинули 5 людей. Про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці у Twitter.

    Також український посол розповів, що правоохоронці ліквідували одного терориста.

    Як повідомлялося, теракт у Відні здійснив 20-річний прихильник «Ісламської держави».

    Нагадаємо, 2 листопада у Відні група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

    За словами очевидців, зловмисник відкрив вогонь з рушниці, також було чутно вибухи. Всього, за словами поліції, вогонь відкривали у шести локаціях по місту. Терорист був застрелений, ще чотири були затримані. 

    У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів. Внаслідок теракту загинуло п'ять людей, 15 осіб отримали поранення.

    теракт посол Twitter Відень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies