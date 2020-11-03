Українських громадян серед жертв теракту у Відні немає, – посол

Серед жертв теракту у Відні українців немає

В результаті нічного теракту в столиці Австрії загинули 5 людей. Про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці у Twitter.

Також український посол розповів, що правоохоронці ліквідували одного терориста.

Кількість загиблих зросла до 5. Ліквідований один терорист.

Українців серед загиблих нема. — olexander scherba (@olex_scherba) November 3, 2020

Як повідомлялося, теракт у Відні здійснив 20-річний прихильник «Ісламської держави».

Нагадаємо, 2 листопада у Відні група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

За словами очевидців, зловмисник відкрив вогонь з рушниці, також було чутно вибухи. Всього, за словами поліції, вогонь відкривали у шести локаціях по місту. Терорист був застрелений, ще чотири були затримані.

У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів. Внаслідок теракту загинуло п'ять людей, 15 осіб отримали поранення.