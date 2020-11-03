В Австрії оголосили триденну жалобу через теракт у Відні

Учні шкіл у середу розпочнуть уроки з хвилини мовчання за загиблими під час теракту

Протягом трьох днів на будинках та спорудах органів державної влади та органів місцевого самоврядування приспускається державний прапор

В Австрії оголосили триденну національну жалобу у зв’язку з терористичним нападом у центрі Відня. Відповідне рішення було прийнято під час спеціального засідання уряду країни у вівторок, 3 листопада, повідомляє Укрінформ.

«У зв’язку з цим жахливим нападом на свободу та демократію Австрійської Республіки оголошується національна жалоба, починаючи з сьогоднішнього дня і по четвер включно», – йдеться у постанові уряду.

Зазначається, що протягом трьох днів на будинках та спорудах органів державної влади та органів місцевого самоврядування приспускається державний прапор.

«О 12.00 вівторка відбулася оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання. Учні шкіл у середу розпочнуть уроки також з хвилини мовчання», – йдеться у повідомленні.

Очікується, що у вівторок відбудеться і покладання вінків керівництвом Австрії у пам'ять про жертв терористичного нападу.

Як повідомлялося, теракт у Відні здійснив 20-річний прихильник «Ісламської держави».

Нагадаємо, 2 листопада у Відні група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

За словами очевидців, зловмисник відкрив вогонь з рушниці, також було чутно вибухи. Всього, за словами поліції, вогонь відкривали у шести локаціях по місту. Терорист був застрелений, ще чотири були затримані.

У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів. Внаслідок теракту загинуло п'ять людей, 15 осіб отримали поранення.