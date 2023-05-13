Український прапор над Кремлем: стало відомо, хто влаштував провокацію в Москві

Синьо-жовтий плакат на повітряних кульках випустили двоє чоловіків

Над Красною площею в Москві невідомі 12 травня запустили чотири повітряні кульки з прапором України. Російським правоохоронцям вдалося відшукати «диверсантів», повідомляє Telegram-канал Baza.

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Очевидець повідомив, що невідомі чоловіки на «Опелі» зупинилися біля Красної площі, відкрили багажник, випустили кульки та швидко поїхали.

За годину «Опель» зупинили. Усередині сиділи двоє громадян Таджикистану: 30-річний Алішер Кодиров і 27-річний Бахром Усманов. Чоловіки зізналися, що випустили кульки, але здивувалися версії про український прапор. За їхніми словами, плакат був у рожево-фіолетово-жовтих кольорах, а на ньому було написано «Дякую за дочку».

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На Кодирова і Усманова склали адміністративні протоколи за кількома статтями, зокрема і порушення режиму перебування на території Росії та дискредитацію Збройних сил РФ.

Як повідомлялося, російська влада заявила, що Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО.