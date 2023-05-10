У Москві поліцейські побили активіста за український прапор

російська поліція намагалась затримати чоловіка, який вийшов на вулицю в Москві з прапором України

За інформацією журналістів, столичні силовики затримали щонайменше трьох людей через присутність у одязі жовтого та синього кольорів

Співробітники поліції у Москві затримали активіста Олександра Посконного, який вийшов до метро «Тверська» із прапором України, та двічі побили його. Про це інформує «ОВД-Інфо» з посиланням на самого Посконного.

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За його словами, поліцейські побили його спочатку під час затримання, а згодом – в автозаку. Також він розповів, що співробітники поліції погрожували йому кримінальною справою за статтею про екстремізм.

У результаті активіста відпустили з відділу поліції з протоколом за статтею про дискредитацію російської армії.

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Посконний також повідомив правозахисникам, що у відділі перебували ще щонайменше троє людей, затримані через жовті та сині кольори на одязі.

Стаття про «дискредитацію» російської армії з'явилися в Кримінальному кодексі та КоАП РФ невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У 2022 році до російських судів надійшли більше як 5,6 тисячі адміністративних протоколів про «дискредитацію» армії Росії.

Раніше повідомлялося, що оперативники Управління карного розшуку викрили чотирьох жінок у Куп'янському районі Харківської області, які підозрюються в колабораційній діяльності.