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Вінничанин розігрує прапор із підписом Залужного

glavcom.ua
Вінничанин розігрує прапор із підписом Залужного
Роман Кашпур розігрує прапор із підписом Залужного
фото: Roma Tarabiy/Facebook

Роман Кашпур пішов на війну ще у 19 років і у 2019 році отримав поранення

Прапор України із підписом Валерія Залужного розігрує вінницький ветеран-розвідник Роман Кашпур. Про це повідомляє Суспільне.

Військовий продає прапор у соцмережах, щоб допомогти своїм побратимам на передовій. На лондонському марафоні Роман Кашпур на протезі пробіг 42 кілометри зі стягом. Ця дистанція була пройдена за 5 годин 53 хвилини. 

«Моя мета – мотивувати важкопоранених. Життя триває і жити потрібно на повну. Ціль – не просто пробігти дистанцію, ми відкрили збір і продовжуємо це робити, зокрема на протези для важкопоранених», – розповідає Роман.

За словами дружини військового Юлії Кашпур, спочатку планували виставити стяг на аукціон.

«Але це віддати одній людині. Тому вирішили, щоб кожен мав змогу отримати прапор, зробити розіграш. Вартість вхідного квитка п'ятсот гривень. Кількість необмежена. Купуєте квитки, скільки хочете. Триватиме розіграш сорок два дні, як марафон сорок два кілометри. Будемо рандомно обирати переможця. Він отримає прапор, а всі гроші підуть на допомогу ЗСУ – автівки, коптери», – зазначає Юлія Кашпур.

Нагадаємо, що Роман Кашпур пішов на війну ще у 19 років і у 2019 році отримав поранення.

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Теги: марафон розіграш Валерій Залужний Вінниця прапор України

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