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Українці зірвали святкування російської Масляної у Нью-Йорку (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українці зірвали святкування російської Масляної у Нью-Йорку (фото, відео)
Українці завадили святкуванню росіян у Нью-Йорку
фото: Svitanok.nyc/Facebook

На Таймс-сквер пройшла антиросійська акція

Українські активісти влаштували акцію проти російської пропаганди на Таймс-сквер у Нью-Йорку. У той час росіяни хотіли влаштувати там святкування Масляної. Про це повідомила громадська організація «Світанок» у Facebook.

«Ми стояли, дивлячись на росіян, які танцювали і сміялися нам в обличчя. Однак нас почули та підтримали американці – люди співчутливі та свідомі. Вони зупинялися, щоб поговорити; доєднувались, щоб побути поруч з нами і підтримати, вигукуючи гасла щодо супротиву російській пропаганді», – йдеться в повідомленні організації.

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Українці завадили святкуванню росіян у Нью-Йорку
фото: Svitanok.nyc/Facebook

Активісти подякували поліції Нью-Йорка за те, що гарантували їм безпеку впродовж всієї акції.

Нагадаємо, що у Брюсселі 25 лютого відбулася масова акція протесту проти російського вторгнення в Україну, присвячена річниці початку війни. За різними оцінками, у демонстрації взяли участь від п’яти до семи тисяч людей. Багато учасників ходи несли в руках українські прапори й транспаранти з написами: «Переможе Україна – переможе демократія», «Путін, гори в пеклі» та «Зупиніть Путіна, зупиніть війну». Демонстранти скандували гасла: «Україна понад усе», «Росія – терористична держава», «Україна має перемогти», «Зеленський – молодець, а Путіну – кінець», а також співали гімн України та українські народні пісні.

Теги: США Нью-Йорк росіяни українці акція

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