«Зеленський – молодець, а Путіну – кінець»: у Брюсселі пройшла масова акція проти війни в Україні

За різними оцінками, у демонстрації взяли участь від п’яти до семи тисяч людей

У Брюсселі в суботу, 25 лютого, відбулася масова акція протесту проти російського вторгнення в Україну, присвячена річниці початку війни, повідомляє кореспондент «Главкома». Організаторами ходи виступили українська громадська організація Promote Ukraine, що базується у бельгійській столиці, Союз українських жінок у Бельгії, а також бельгійський комітет Європейської мережі солідарності з Україною (RESU).

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За різними оцінками, у демонстрації взяли участь від п’яти до семи тисяч людей. Попри дощ і град, що починався кілька разів, демонстранти пройшли близько трьох кілометрів до європейського кварталу Брюсселя, де розташовані штаб-квартири Єврокомісії, Євроради та Європарламенту.

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На мітингу також виступила тимчасова повірена у справах України у Королівстві Бельгія Наталія Аношина.

Багато учасників ходи несли в руках українські прапори й транспаранти з написами: «Переможе Україна – переможе демократія», «Путін, гори в пеклі» та «Зупиніть Путіна, зупиніть війну». Демонстранти скандували гасла: «Україна понад усе», «Росія – терористична держава», «Україна має перемогти», «Зеленський – молодець, а Путіну – кінець», а також співали гімн України та українські народні пісні.

Попри дощ і град, що починався кілька разів, демонстранти пройшли близько трьох кілометрів фото: glavcom.ua

«Вторгнення вже коштувало життя десяткам тисяч українських громадян, - сказала засновниця Promote Ukraine Марта Барандій виданню The Brussels Times. – Щодня український народ стикається з жорстокістю та насильством. Мільйони громадян були змушені тікати за кордон, мільйони стали переміщеними особами. Цілі міста та села були перетворені на руїни внаслідок російських бомбардувань та авіаударів».

Нагадаємо, що 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну польські активісти влаштували акцію біля воріт вілли російського посла Сергія Андрєєва у містечку Констанцін-Єзьорна під Варшавою.

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Активісти о шостій ранку під ворітьми будинку вмикали гучні сирени та відтворювали звуки вибухів і пострілів, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються від дій Росії протягом останніх 10 років.

До слова, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року.