Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Зеленський – молодець, а Путіну – кінець»: у Брюсселі пройшла масова акція проти війни в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Зеленський – молодець, а Путіну – кінець»: у Брюсселі пройшла масова акція проти війни в Україні
Багато учасників ходи несли в руках українські прапори й транспаранти
фото: glavcom.ua

За різними оцінками, у демонстрації взяли участь від п’яти до семи тисяч людей

У Брюсселі в суботу, 25 лютого, відбулася масова акція протесту проти російського вторгнення в Україну, присвячена річниці початку війни, повідомляє кореспондент «Главкома». Організаторами ходи виступили українська громадська організація Promote Ukraine, що базується у бельгійській столиці, Союз українських жінок у Бельгії, а також бельгійський комітет Європейської мережі солідарності з Україною (RESU).

За різними оцінками, у демонстрації взяли участь від п’яти до семи тисяч людей. Попри дощ і град, що починався кілька разів, демонстранти пройшли близько трьох кілометрів до європейського кварталу Брюсселя, де розташовані штаб-квартири Єврокомісії, Євроради та Європарламенту.

На мітингу також виступила тимчасова повірена у справах України у Королівстві Бельгія Наталія Аношина.

Багато учасників ходи несли в руках українські прапори й транспаранти з написами: «Переможе Україна – переможе демократія», «Путін, гори в пеклі» та «Зупиніть Путіна, зупиніть війну». Демонстранти скандували гасла: «Україна понад усе», «Росія – терористична держава», «Україна має перемогти», «Зеленський – молодець, а Путіну – кінець», а також співали гімн України та українські народні пісні.

Попри дощ і град, що починався кілька разів, демонстранти пройшли близько трьох кілометрів
Попри дощ і град, що починався кілька разів, демонстранти пройшли близько трьох кілометрів
фото: glavcom.ua

«Вторгнення вже коштувало життя десяткам тисяч українських громадян, - сказала засновниця Promote Ukraine Марта Барандій виданню The Brussels Times. – Щодня український народ стикається з жорстокістю та насильством. Мільйони громадян були змушені тікати за кордон, мільйони стали переміщеними особами. Цілі міста та села були перетворені на руїни внаслідок російських бомбардувань та авіаударів».

Нагадаємо, що 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну польські активісти влаштували акцію біля воріт вілли російського посла Сергія Андрєєва у містечку Констанцін-Єзьорна під Варшавою. 

Активісти о шостій ранку під ворітьми будинку вмикали гучні сирени та відтворювали звуки вибухів і пострілів, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються від дій Росії протягом останніх 10 років.

До слова, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року.

Читайте також:

Теги: росія акція путін держава Україна кордон демократія руїни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни переконані, що користь від великих десантних кораблів нульова
Знищення «Цезара Кунікова»: реакція Кремля та російських пропагандистів
14 лютого, 12:27
У столиці Молдови пройшла акція на підтримку нашої країни (фото, відео)
У столиці Молдови пройшла акція на підтримку нашої країни (фото, відео)
Вчора, 18:45
Жителі Алмати принесли до пам'ятника Шевченку квіти
У столиці Казахстану відбулася акція на підтримку України
Вчора, 19:48

Соціум

«Зеленський – молодець, а Путіну – кінець»: у Брюсселі пройшла масова акція проти війни в Україні
«Зеленський – молодець, а Путіну – кінець»: у Брюсселі пройшла масова акція проти війни в Україні
Росія розповсюджує у соцмережах списки полонених, яких Україна нібито не хоче забирати
Росія розповсюджує у соцмережах списки полонених, яких Україна нібито не хоче забирати
У Польщі відновилася блокада одного з пунктів пропуску: скільки вантажівок у черзі
У Польщі відновилася блокада одного з пунктів пропуску: скільки вантажівок у черзі
У Росії була гучна ніч: окупанти поскаржилися на атаку дронів
У Росії була гучна ніч: окупанти поскаржилися на атаку дронів
США із союзниками завдали нових ударів по обʼєктах хуситів у Ємені
США із союзниками завдали нових ударів по обʼєктах хуситів у Ємені
У Польщі на протестах знову з’явилися плакати з пропутінськими гаслами
У Польщі на протестах знову з’явилися плакати з пропутінськими гаслами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Прем'єр-міністерка Італії зробила подарунок улюбленому українському гурту
29K
Четверо бійців 65-ї бригади розбили два відділення окупантів
26K
Розстріл українських полонених в Авдіївці. Лубінець розкрив подробиці
16K
Прикордонники показали, як взяли перших полонених 24 лютого 2022 року
13K
Українці зіштовхуються з невизначеним майбутнім по всій Європі: результати опитування
12K
ISW розкрив, на кого російські генерали хочуть спихнути провину за воєнні злочини

Новини

Атака «Шахедів», перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 25 лютого
Сьогодні, 05:20
День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. Що відзначаємо 25 лютого
Сьогодні, 00:15
З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були обстріляні 160 разів – Тімченко
Вчора, 17:52
Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
Вчора, 16:12
У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя
Вчора, 15:18

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua