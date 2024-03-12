Візит Туска і Дуди до США: стало відомо, що стане темою зустрічі в Білому домі

На думку польського прем'єра, сьогодні є «відповідна атмосфера, щоб мобілізувати один одного та інших партнерів для допомоги Україні»

Туск підкреслив, що зараз усі концентруються на тому, щоб не реалізувався «чорний сценарій» в Україні

Спільна зустріч президента і прем’єр-міністра Польщі Анджея Дуди і Дональда Туска з главою Білого дому Джо Байденом відбудеться через «передвоєнну ситуацію» у світі. Про це Туск заявив у інтерв’ю для TVN24.

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«Сьогодні ці зустрічі і наш спільний з президентом Дудою візит до США не тому, що це ювілей (25-річчя вступу Польщі до НАТО – ред.). а тому, що для когось це воєнна ситуація, а для всього світу – передвоєнна», – підкреслив Туск.

Водночас Туск назвав символічним візит до США, оскільки попри гострий політичний конфлікт в Польщі, у питаннях безпеки, ставлення до Росії, України, щодо трансатлантичних зв’язків польська влада й опозиція говорять одним голосом.

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Туск підкреслив, що хотів би, аби інші союзники, зокрема США, могли про себе так само сказати: що незважаючи на результати виборів і те, хто перебуває при владі, солідарність в межах НАТО збережеться.

За словами Туска, Польща зараз «не перебуває під безпосередньою загрозою», але визнав, що в минулому траплялися «інциденти, особливо у повітрі».

«Немає сумніву, що Росія не є і не буде миролюбною щодо Заходу, щодо НАТО, особливо щодо східного флангу НАТО, включаючи Польщу. Але все одно виглядає дуже малоймовірним, що Росія наважиться вступити у відкритий конфлікт з НАТО», – підкреслив Туск.

Туск підкреслив, що зараз усі концентруються на тому, щоб не реалізувався «чорний сценарій» в Україні. За його словами, напередодні він мав декілька розмов з представниками американської адміністрації, які відповідають за безпеку США.

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«Усі насамперед зосереджені на тому, щоб CША розблокувати гроші для України», – підкреслив глава польського уряду.

На думку польського прем'єра, сьогодні є «відповідна атмосфера, щоб мобілізувати один одного та інших партнерів для допомоги Україні».

Як відомо, у вівторок у Білому Домі відбудеться зустріч президента США Джо Байдена з президентом і прем’єр-міністром Польщі Анджеєм Дудою і Дональдом Туском.