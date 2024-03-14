В Ірландії з'явиться нове облаштоване житло для сотень українців

Irish Independent: стало відомо про плани будівництва 167 модульних будинків для 686 українських біженців у місцевості Роскоммон

Влада Ірландії продовжує будувати житло для українських біженців. У графстві Роскоммон планують встановити модульні будинки для майже 700 українців. Нове житло з'явиться у трьох містах, пише Irish Independent.

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У графстві Роскоммон планують встановити 167 модульних будинків для розміщення 686 українських біженців. Для цього визначені чотири ділянки – у містах Бойл та Баллахадеррін та Роскоммон.

У Баллахадерріні ділянка розташована поруч із приватним будинком для літніх людей. Там планують звести 47 будинків на 206 мешканців. У Бойлі встановлять 50 чотирикімнатних будинки для 200 людей. У Роскоммоні модульне житло розмістять у двох локаціях – загалом для 280 біженців.

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В Ірландії у 2024 році планується виділити для розміщення українців додаткові 150 об’єктів нерухомості. Наразі тимчасовим захистом користуються понад 100 тис. українців. Влада припускає, що потік біженців залишатиметься високим.

Модульне житло для українських біженців будують у семи локаціях в Ірландії. На модульні будинки виділено майже 83 млн євро. Департамент у справах дітей, рівності, інвалідів, інтеграції та молоді оприлюднив, що кожен блок, призначений для розміщення чотирьох осіб, коштує 145 тисяч євро, не враховуючи витрати на придбання місця та облаштування.

Речник Департаменту у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді підтвердив, що були подані заяви про зацікавленість щодо потенційних модульних розробок у графстві Роскоммон.

«Було подано заяву про зацікавленість щодо потенційної забудови в Баллагдерріні, графство Роскоммон, і це лише одна з великої кількості пропозицій, отриманих у рамках цього процесу. Були подані заяви про зацікавленість щодо потенційної появи модульного житла у місцевості Роскоммон-Тауні та Бойлі. Слід підкреслити, що, як і у випадку з усіма поданими заявами про зацікавленість, процес оцінки (планів з будівницв житла для українців – «Главком») знаходиться на дуже ранній стадії».

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Нагадаємо, в Ірландії уже будують новий центр для розміщення українців. Локацію Ньюхолл на 985 місць у графстві Кілдер планують відкрити у березні.У ряд повідомив, що мешканці залишатимуться там лише кілька тижнів, поки звикнуть до життя в Ірландії та підготуються до переходу у власне незалежне житло.

Втім пізніше стало відомо, що ірландці виступають проти будівництва нового великого центру для українських біженців. Компанія-забудовник стверджує, що її роботі заважають протестувальники, які блокують надання Ірландією будинків для тимчасово переміщених осіб.