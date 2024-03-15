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Білий дім прокоментував можливість розміщення іноземних військ в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім прокоментував можливість розміщення іноземних військ в Україні
Сполучені Штати не відкидають ідею інших країн НАТО про розміщення військ на території України
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати продовжують залишатися на позиції, оголошеної президентом Байденом раніше

США не заперечують пропозицію інших країн НАТО розмістити свої війська на території України та підкреслюють, що це є суверенним рішенням кожної країни. Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

У відповідь на запитання, чи просить адміністрація Байдена інші країни, такі як Франція, припинити розмови щодо надсилання військ в Україну, Кірбі чітко наголосив: «Ні».

На запитання, чи виступають США проти того, аби інші країни робили це, представник Білого дому зазначив, що це є суверенним рішенням, яке оцінює та приймає кожна нація. Водночас він зауважив, що Сполучені Штати продовжують залишатися на позиції, оголошеної президентом США Джо Байденом раніше.

«Я можу говорити лише від імені цієї суверенної нації (США – ред.) та цього головнокомандувача. Він чітко дав зрозуміти, що ми не будемо розміщувати свої війська (в Україні – ред.)»,- зауважив радник Байдена.

Як відомо, Сполучені Штати Америки не відправлятимуть своїх солдатів для участі в бойових діях на території України. 

Раніше повідомлялося, що після заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправлення військ до України, між країнами-учасниками НАТО почалися палкі дискусії. Експерти вважають, що це питання навіть почало «руйнувати» солідарність всередині альянсу. 

Президент Чехії Петр Павел впевнений, що якщо військові з країн НАТО будуть здійснювати підтримку безпосередньо на території України, це не порушуватиме жодних міжнародних норм. 

Також прем’єрка Латвії Евіка Сіліня заявила про підтримку введення іноземних військ в Україну для навчання ЗСУ після того, як президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що він відкритий для обговорення такого варіанту. 

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Теги: США НАТО Франція військові навчання президент радник Петр Павел

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