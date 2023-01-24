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Українців у Німеччині почнуть штрафувати на сотні євро: за що будуть карати?

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Українців у Німеччині почнуть штрафувати на сотні євро: за що будуть карати?
Українців попередили про нові штрафи у Німеччині
фото з відкритих джерел

До цього часу автомобілістів на авто з українськими номерами не штрафували за паркування у неналежному місці

Українців, які пересуваються у Німеччині за кермом автомобіля, попередили про суттєві штрафи, які доведеться заплатити за незначні порушення. Що треба знати про покарання за недотримання правил дорожнього руху в цій країні, йдеться у повідомленні німецько-української асоціації «Українці в Німеччині/Ukrainian Future».

Штрафи для водіїв у Німеччині ніколи не були легкими та доступними по оплаті, зазначають в асоціації. Не буде винятком і 2023 рік.

 До цього часу автомобілістів на авто з українськими номерами не штрафували за паркування у неналежному місці.

Авто, які будуть припарковані неправильно будуть забирати на штрафмайданчики. Штрафи за неправильне паркування становлять у середньому 300 євро. Саме стільки потрібно заплатити власникам авто, забираючи машину зі штрафного майданчика.

В новинах пишуть, що в Гамбурзі евакуатори відбуксували перші автомобілі з українськими номерами.

Чинні суми покарань за неважкі порушення у Німеччині:

  • за паркування у недозволеному місці доведеться заплатити 55 євро;
  • за паркування на місцях для людей з обмеженими можливостями – штраф також 55 євро;
  • перевищення швидкості на 16-20 км/год приведе до покарання у 70 євро;
  • якщо швидкість буде від 91 км/год у межах міста (дозволений ліміт – 50 км/год), доведеться заплатити 400 євро;
  • паркування на смузі для пожежників чи перешкода руху швидкої допомоги – штраф 100 євро.

У 2023 році водіям у Німеччині слід знати і про нові штрафи, яких раніше не було.

Українцям слід бути уважними, щоб не отримати такі суми покарання:

  • 55 євро – за паркування на місці для електромобілів;
  • 200-320 євро – за рух по аварійній смузі;
  • 70 євро – за занадто швидкий (не з закріпленою нормами швидкістю) поворот праворуч у населених пунктах;
  • 100 євро – за наїзд та переміщення по тротуарам, пішохідним доріжкам, іншим твердим узбіччям;
  • 100 євро – за занадто голосну систему вихлопу автомобіля.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт щодо нових штрафів для пішоходів. Народним депутатам пропонується запровадити покарання за пересування вночі проїзною частиною або узбіччям без світловідбивних елементів.

Теги: українці штраф Німеччина

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