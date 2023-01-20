Трамп заплатить майже мільйон доларів штрафу через позов проти Гілларі Клінтон – Reuters

Трамп звинуватив Клінтон у фальсифікації президентських виборів 2016 року

Федеральний суддя зобов’язав колишнього президента США Дональда Трампа та його адвокатів заплатити понад $ 937 тис. штрафу за подання необґрунтованого позову проти колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон зі звинуваченнями у фальсифікації президентських виборів 2016 року. Про це повідомляє Reuters.

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У березні минулого року Трамп подав позов, звинувачуючи Клінтон у фальсифікації президентських виборів 2016 року. У вересні позов відхилив окружний суддя США Джон Міддлбрукс. За його словами, експрезидент зловживав судами для реалізації своїх політичних завдань.

«Ми зіткнулися з позовом, який ніколи не повинен був бути поданий, який був абсолютно необґрунтованим як з фактичної, так і з юридичної точки зору, і який подали недобросовісно та з неналежною метою», – написав Міддлбрукс у постанові.

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У своєму позові Трамп вимагав відшкодувати йому $70 млн з боку Клінтон та ще $30 мільйонів – від відповідачів з її штабу.

Ані представники Трампа, ані його головний адвокат Аліна Хабба ситуацію поки що не прокоментували.

Раніше повідомлялося, що компанію Трампа оштрафували на $1,6 млн за податкове шахрайство. Рішення було винесене після того, як на початку грудня 2022 року присяжні визнали компанію Trump Organization винною в податкових злочинах, скоєних двома її колишніми працівниками – зокрема шахрайстві, змові, кримінальному податковому шахрайстві і фальсифікації ділової документації.