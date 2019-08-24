  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Урядова криза: чеські соціал-демократи залишаються в коаліції

    • Розсилка
    Урядова криза: чеські соціал-демократи залишаються в коаліції

    Це рішення вже спричинило урядову кризу у країні

    Лише 11 із 42 членів президії чеської соціал-демократичної партії проголосували за вихід з урядової коаліції.

    Рішення про вихід з коаліції не підтримав жоден представник керівництва партії, повідомляє iDnes.

    Втім, як зазначається, утримався перший заступник голови партії Роман Ондерка.

    Читайте також

    Ініціатива про вихід з коаліції була винесена партійним відділенням у Південній Моравії у відповідь на відмову президенат Мілоша Земана призначити нового міністра культури, посади, яка відноситься до квоти соціал-демократів.

    Це рішення вже спричинило урядову кризу у країні. Наразі Земан лише підписав звільнення попереднього міністра Антоніна Станека. Разом із тим у партії погодилися відмовитися від заблокованої Земаном кандидатури Міхала Шмарди, висунувши на цю посаду кандидатуру ексміністра закордонних справ Любомира Заоралека.

    Разом із тим соціал-демократи підтримали ініціативу конституційного позову проти президента Мілоша Земана. Втім, для її проходження необхідно набрати 120 із 200 депутатських голосів, що робить таку ініціативу малоймовірною.

    Читайте також
    Чехія партії криза
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ