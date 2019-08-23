Разумков заявив, що «українці не прокинуться після 29 серпня з новим Кабміном»



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Коаліційну угоду депутати підпишуть на першому засіданні Верховної ради IX скликання 29 серпня - Разумков

Депутати проголосують за уряд найближчим часом, а «прем'єром буде той, кого підтримає коаліція» - голова партії Зеленського

Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявив, що «українці не прокинуться після 29 числа з новим Кабміном»

Про це він сказав журналістам у Верховній Раді після засідання Підготовчої групи.

За словами голови партії «Слуга народу», депутати проголосують за уряд найближчим часом.

Разумков підкреслив, що «прем'єром буде той, кого підтримає коаліція».

«А коаліційну угоду депутати підпишуть на першому засіданні Верховної ради IX скликання 29 серпня», - запевнив голова партії Зеленського.

Разумков наголосив, що підписання угоди про коаліцію відбудеться згідно з процедурою.

«Згідно з процедурою, як це передбачено законом, коаліційна угода буде підписана 29 серпня», - зазначив Разумков.

Нагадаємо, 14 серпня Разумков заявив, що пропозиції по коаліції у Верховній раді дев'ятого скликання на надходили. Він відзначав, що зараз питання щодо коаліції не закрите.

Як повідомлялося, у Раді обрали тимчасову президію та визначилися, як проходитиме перше засідання.

До слова, перше засідання Верховної Ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.