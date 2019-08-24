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    У світі

    Лідери G7 зберуться на екстрені переговори через лісові пожежі в Амазонії

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    В 2019 році&nbsp;в Амазонії було зареєстровано більше 72 тисяч пожеж - Лідери G7 зберуться на екстрені переговори через лісові пожежі в Амазонії
    В 2019 році в Амазонії було зареєстровано більше 72 тисяч пожеж

    Президент Франції назвав пожежі в Амазонії «кризою міжнародного масштабу»

    Лідери країн Великої сімки (G7) зберуться на екстрені переговори в рамках саміту в Біарриці в цю суботу через масштабні лісові пожежі у бразильській Амазонії.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Зазначається, що ініціатором обговорення цього питання став президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, пожежі в Амазонії – це «криза міжнародного масштабу». Незабаром французького лідера підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель.

    Франція, Ірландія та Фінляндія гостро реагують на пожежі в бразильських лісах, представники країн заявили, що будуть обмежувати або переривати торгівельні відносини ЄС з країнами МЕРКОСУР у випадку недотримання уряд своїх екологічних зобов'язань.

    Прессекретар німецького уряду Штеффен Зайберт заявив, що пожежі в басейні Амазонки є загрозою для всього світу.

    Нагадаємо, в 2019 році в Амазонії було зареєстровано більше 72 тисяч пожеж, а це на 84% більше, ніж зазвичай.

    Президент Бразилії Жаір Болсонару вважає, що ймовірними паліями лісів, які спричинили потужні пожежі, є екологічні активісти.

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