Лідери G7 зберуться на екстрені переговори через лісові пожежі в Амазонії



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В 2019 році в Амазонії було зареєстровано більше 72 тисяч пожеж

Президент Франції назвав пожежі в Амазонії «кризою міжнародного масштабу»

Лідери країн Великої сімки (G7) зберуться на екстрені переговори в рамках саміту в Біарриці в цю суботу через масштабні лісові пожежі у бразильській Амазонії.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що ініціатором обговорення цього питання став президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, пожежі в Амазонії – це «криза міжнародного масштабу». Незабаром французького лідера підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Франція, Ірландія та Фінляндія гостро реагують на пожежі в бразильських лісах, представники країн заявили, що будуть обмежувати або переривати торгівельні відносини ЄС з країнами МЕРКОСУР у випадку недотримання уряд своїх екологічних зобов'язань.

Прессекретар німецького уряду Штеффен Зайберт заявив, що пожежі в басейні Амазонки є загрозою для всього світу.

Нагадаємо, в 2019 році в Амазонії було зареєстровано більше 72 тисяч пожеж, а це на 84% більше, ніж зазвичай.

Президент Бразилії Жаір Болсонару вважає, що ймовірними паліями лісів, які спричинили потужні пожежі, є екологічні активісти.