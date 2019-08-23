У партії Вакарчука заявили, що не отримували кадрових пропозицій щодо посад в уряді та комітетах Ради



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Рахманін впевнений, що представники президентської партії здатні самостійно заповнити всі кадрові ніші в Верховній Раді

Фактично партія «Слуга народу» забрала собі посади всіх голів комітетів - депутат

Новообраний депутат від партії «Голос» Сергій Рахманін заявив, що ніяких пропозицій щодо головування в комітетах чи міністерських посад від партії «Слуга народу» не отримували.

Про це депутат заявив на брифінгу партії.

За словами Рахманіна, фактично партія «Слуга народу» забрала собі посади всіх голів комітетів.

«У нас була позиція, що ми вступаємо в офіційні перемовини з іншими представниками фракцій, зокрема. із «Слугою народу», проте жодних кадрових пропозицій ми не отримали, ані по посадам в комітетах Верховної Ради, ані в уряді», - наголосив Рахманін.

Він додав, що представники президентської партії здатні самостійно заповнити всі кадрові ніші в Верховній Раді.

Нагадаємо, 23 серпня партія «Голос» звернулась до президента Володимира Зеленського із закликом запропонувати зміни до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.

Раніше партія Вакарчука відмовилася від посади віцеспікера, пояснивши, що їх цікавлять лише професійні посади, а не політичні.

Як повідомлялося, опозиція у Раді може отримати три посади.

Нагадаємо, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

У «Слузі народу» запропонували скоротити кількість комітетів у Раді.

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