  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Уряд Іспанії просить регіони закрити борделі через коронавірус

    • Розсилка
    Уряд продемонструвала &laquo;глибоку стурбованість&raquo; через спалахи Covid-19 в будинках розпусти, що є &laquo;особливо серйозною&raquo; проблемою - Уряд Іспанії просить регіони закрити борделі через коронавірус
    Уряд продемонструвала «глибоку стурбованість» через спалахи Covid-19 в будинках розпусти, що є «особливо серйозною» проблемою

    Влада попросила автономії запропонувати повіям «гідні альтернативи», щоб впоратися з ситуацією»

    Міністр з питань рівності Іспанії Ірен Монтеро закликала автономні спільноти закрити будинки розпусти і борделі для запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляє видання 20 minutos.

    Зазначається, що Монтеро надіслала листа регіональним радникам з питань рівності з проханням вжити конкретних заходів для цих місць, як це було зроблено з барами, ресторанами та нічними клубами, щоб зупинити вірус, оскільки «пандемія все ще є реальністю».

    «Без шкоди для нашої постійної боротьби з сексуальною експлуатацією я вважаю важливим діяти конкретно в тих місцях, де практикується проституція», - йдеться в листі Монтеро.

    Міністр продемонструвала «глибоку стурбованість» через спалахи Covid-19 в будинках розпусти, що є «особливо серйозною» проблемою, і попросила автономії запропонувати повіям «гідні альтернативи», щоб впоратися з ситуацією».

    Урядовець підкреслила, що здоров'я і права жінок мають основоположне значення і що ситуація в галузі охорони здоров'я «означає, що інфекції, які можуть виникати в цих місцях, призводять до експоненціального зростання заражень, які важко простежити».

    В Іспанії посилили карантин, зокрема наприкінці минулого тижня усі регіони Іспанії погодилися на закриття нічних клубів та заборону паління на відкритому повітрі, коли соціальна дистанція неможлива.

    До відома, станом на 21 серпня у світі виявили 22 891 510 інфікованих SARS-CoV-2. Серед них 15 538 429 пацієнтів одужали, 797 666 хворих померли від ускладнень. До топ-5 країн за поширенням коронавірусу входять США – 5 746 534; Бразилія – 3 505 097; Індія – 2 910 032; Росія – 946 976; Південна Африка – 599 940.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      100643
    • Одужали
      51078
    • Хворіють
      47358
    • Померли
      2207

    Нагадаємо, що в Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.



    міністр Іспанія проституція карантин уряд влада вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ