Уряд Іспанії просить регіони закрити борделі через коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уряд продемонструвала «глибоку стурбованість» через спалахи Covid-19 в будинках розпусти, що є «особливо серйозною» проблемою

Влада попросила автономії запропонувати повіям «гідні альтернативи», щоб впоратися з ситуацією»

Міністр з питань рівності Іспанії Ірен Монтеро закликала автономні спільноти закрити будинки розпусти і борделі для запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляє видання 20 minutos.

Зазначається, що Монтеро надіслала листа регіональним радникам з питань рівності з проханням вжити конкретних заходів для цих місць, як це було зроблено з барами, ресторанами та нічними клубами, щоб зупинити вірус, оскільки «пандемія все ще є реальністю».

«Без шкоди для нашої постійної боротьби з сексуальною експлуатацією я вважаю важливим діяти конкретно в тих місцях, де практикується проституція», - йдеться в листі Монтеро.

Міністр продемонструвала «глибоку стурбованість» через спалахи Covid-19 в будинках розпусти, що є «особливо серйозною» проблемою, і попросила автономії запропонувати повіям «гідні альтернативи», щоб впоратися з ситуацією».

Урядовець підкреслила, що здоров'я і права жінок мають основоположне значення і що ситуація в галузі охорони здоров'я «означає, що інфекції, які можуть виникати в цих місцях, призводять до експоненціального зростання заражень, які важко простежити».

В Іспанії посилили карантин, зокрема наприкінці минулого тижня усі регіони Іспанії погодилися на закриття нічних клубів та заборону паління на відкритому повітрі, коли соціальна дистанція неможлива.

До відома, станом на 21 серпня у світі виявили 22 891 510 інфікованих SARS-CoV-2. Серед них 15 538 429 пацієнтів одужали, 797 666 хворих померли від ускладнень. До топ-5 країн за поширенням коронавірусу входять США – 5 746 534; Бразилія – 3 505 097; Індія – 2 910 032; Росія – 946 976; Південна Африка – 599 940.

Коронавірус в Україні

Всього 100643

Одужали 51078

Хворіють 47358

Померли 2207

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.





