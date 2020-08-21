Як лікують від коронавірусу в одній зі столичних лікарень. Екснардеп оприлюднив свідчення очевидця



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У квітні 2020 року мер Києва Віталій Кличко перевірив, як лікують хворих на коронавірус у лікарні №4

Палати коронавірусного відділення лікарні №4 в Києві «забиті під зав’язку»

Пацієнти інфекційного відділення міської клінічної лікарні №4 у Солом’янському районі Києва скаржаться на жахливі умови. Про це повідомив колишній народний депутат Аркадій Корнацький на своїй сторінці у Facebook.

Екснардеп оприлюднив свідчення свого товариша, 50-річного чоловіка, якого декілька днів тому госпіталізували до цієї лікарні із захворюванням на Covid-19.

«Вночі перевезли до 4 лікарні, що на Солом'янці, поклали в жахливу палату без ремонту, де ліжка такі тверді, що спати довго в одному положенні просто неможливо, все тіло затікає! Крім того, ці ліжка ще радянського виробництва, причому точно не раніше брежнєвського періоду, тому вони перекошені та завузькі», - розповів чоловік.

Чоловік також звернув увагу на жахливий стан туалетів у відділенні, де «унітаз встановлений (один на всіх - чоловіків та жінок) ще при Брежнєві і не пізніше»

За словами пацієнта, палати «забиті під зав’язку» - по 5-8 чоловік. Поряд із легкими хворими перебувають дуже важкі, як, наприклад, дідусь близько 80-90 років, що вже сам не ходить.

Крім того, чоловік обурився, що під час заселення дідуся чергова медсестра залишила номер контактного телефону і просила о 7 ранку повідомити їй про показники температури тіла всіх присутніх в палаті.

«Не хочу нічого поганого казати про персонал лікарні - дуже привітні і професійні люди. Час мого перебування тут відіб’ється на результатах лікування (станом на зараз мій стан цілком нормальний), але де бюджетні гроші на нові, або принаймні пристойні меблі та обладнання? В чому була така необхідність підселення впритул до мене літньої людини, яка не тільки не самостійна, але й точно має купу інших побічних захворювань? Може це натяк, щоб я за неї спостерігав та виносив судна? То я сюди приїхав не для цього. Я приїхав лікуватися, а не працювати санітаркою. Моє бажання - вийти звідси здоровим, а не померти від надбаних тут нових захворювань, посилених дією коронавірусу. Тому, якщо нічого не зміниться, буду змушений викликати машину і їхати лікуватися додому, до сімейного лікаря», - написав товариш Корнацького.

Нагадаємо, станом на ранок 21 серпня у Києві підтверджено 11328 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 156 осіб.

Коронавірус в Україні

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Сьогодні у лікарнях Києва перебувають 499 хворих на коронавірус. 92 пацієнти - у важкому стані, 8 - під апаратами штучної вентиляції легень.