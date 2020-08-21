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    Covid-19: в Україні вже понад 100 тисяч інфікованих

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    Covid-19: в Україні вже понад 100 тисяч інфікованих

    23 людини минулої доби померли через коронавірус

    В Україні за минулу добу, 20 серпня, коронавірусне захворювання підтвердили у 2 106 людей. 637пацієнтів вчора одужали, а 23 — померли від ускладнень. Зазначимо, що вчора в Україні кількість нових випадків коронавірусу вперше перевищила дві тисячі.

    Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

    Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили у 100 643 людей. З них 2 207 пацієнтів померли від ускладнень та 51 078 людей одужали.

    За минулу добу в Україні госпіталізували рекордну кількість людей — 487.

    До слова, перелік міст і районів, які віднесені до «червоної» карантинної зони, збільшився.

    24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

    До «червоної» зони буде віднесено:

    • місто Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
    • місто Самбір Львівської області;
    • місто Біляївку Одеської області;
    • міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;
    • місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.
    Міністерство охорони здоров'я лікарня хвороби коронавірус
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