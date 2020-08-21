Коронавірусна мапа Києва: де за добу виявлено найбільше хворих



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Статистика щодо захворюваність на коронавірус у Києві станом на 21 серпня Джерело: пресслужба мера Києва

Минулої доби зафіксовано 156 нових випадків Covid-19

За минулу добу у Києві найбільше випадків захворювання на коронавірус виявили в Солом'янському районі. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

Так, у Солом’янському районі виявлено 26 нових випадків Covid-19, Голосіївському – 21, Дніпровському районі – 19 випадків.

Загалом у 156 мешканців столиці виявили минулої доби захворювання на коронавірус.

На сьогодні в столиці вже 11 328 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Серед тих, хто захворіли:

93 жінки віком від 21 до 79 років,

шість дівчаток від 1 року до 17,

55 чоловіків віком від 20 до 84 років,

двоє хлопчиків – трьох і п'яти років.

Захворіли, зокрема, і шестеро медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 21 людина. Всього коронавірус подолали 3606 мешканців Києва.

Коронавірус в Україні

Всього 100643

Одужали 51078

Хворіють 47358

Померли 2207

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Як повідомлялося, станом на 21 серпня у лікарнях Києва перебувають 499 хворих на коронавірус. 92 пацієнти - у важкому стані, 8 - під апаратами штучної вентиляції легень.