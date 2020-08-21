  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коронавірусна мапа Києва: де за добу виявлено найбільше хворих

    • Розсилка
    Статистика щодо захворюваність на коронавірус у Києві станом на 21 серпня - Коронавірусна мапа Києва: де за добу виявлено найбільше хворих
    Статистика щодо захворюваність на коронавірус у Києві станом на 21 серпня
    Джерело: пресслужба мера Києва

    Минулої доби зафіксовано 156 нових випадків Covid-19

    За минулу добу у Києві найбільше випадків захворювання на коронавірус виявили в Солом'янському районі. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    Так, у Солом’янському районі виявлено 26 нових випадків Covid-19, Голосіївському – 21, Дніпровському районі – 19 випадків.

    Загалом у 156 мешканців столиці виявили минулої доби захворювання на коронавірус.

    На сьогодні в столиці вже 11 328 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

    Серед тих, хто захворіли:

    • 93 жінки віком від 21 до 79 років,
    • шість дівчаток від 1 року до 17,
    • 55 чоловіків віком від 20 до 84 років,
    • двоє хлопчиків – трьох і п'яти років.

    Захворіли, зокрема, і шестеро медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужала за минулу добу 21 людина. Всього коронавірус подолали 3606 мешканців Києва.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      100643
    • Одужали
      51078
    • Хворіють
      47358
    • Померли
      2207

    Як повідомлялося, станом на 21 серпня у лікарнях Києва перебувають 499 хворих на коронавірус. 92 пацієнти - у важкому стані, 8 - під апаратами штучної вентиляції легень.

    Віталій Кличко Київ епідемія кияни коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ