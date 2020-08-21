Коронавірусна мапа Києва: де за добу виявлено найбільше хворих
Минулої доби зафіксовано 156 нових випадків Covid-19
За минулу добу у Києві найбільше випадків захворювання на коронавірус виявили в Солом'янському районі. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.
Так, у Солом’янському районі виявлено 26 нових випадків Covid-19, Голосіївському – 21, Дніпровському районі – 19 випадків.
Загалом у 156 мешканців столиці виявили минулої доби захворювання на коронавірус.
На сьогодні в столиці вже 11 328 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
Серед тих, хто захворіли:
- 93 жінки віком від 21 до 79 років,
- шість дівчаток від 1 року до 17,
- 55 чоловіків віком від 20 до 84 років,
- двоє хлопчиків – трьох і п'яти років.
Захворіли, зокрема, і шестеро медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужала за минулу добу 21 людина. Всього коронавірус подолали 3606 мешканців Києва.
-
Всього100643
-
Одужали51078
-
Хворіють47358
-
Померли2207
Як повідомлялося, станом на 21 серпня у лікарнях Києва перебувають 499 хворих на коронавірус. 92 пацієнти - у важкому стані, 8 - під апаратами штучної вентиляції легень.