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    Думки вголос

    Туреччина переламала хід битви за Тріполі в Лівії

    • Ілія Куса

      Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

    • Розсилка
    Туреччина переламала хід битви за Тріполі в Лівії
    Фото: EPA-EFE

    Відбувається те, що й повинно було відбутися...

    Мовою оригіналу

    Стороны конфликта согласились вернуться за стол переговоров в рамках Берлинского процесса, созданного ещё в январе-феврале по инициативе РФ и Турции.

    Происходит то, что и должно было произойти еще в начале года - попытка выйти на мирные переговоры с заморозкой статуса-кво и подвешенным форматом переговоров для дальнейшего разделения сфер влияния между Анкарой и Москвой.

    Для России ливийское направление невероятно важное по нескольким причинам:

    1. Контроль над «ливийским средиземноморским маршрутом» беженцев из Африки в Южную Европу.
    2. Глобальный политический престиж и повышение репутации на мировой арене, а особенно - в разговоре с ЕС (а если ещё точнее - с Францией и Германией).
    3. Частные энергетические интересы некоторых около-кремлевских компаний олигархов из ТЭК.
    4. Усиление своих переговорных способностей и политического влияния в регионе за счёт перехвата утраченной инициативы у Запада и стабилизации ситуации в приемлемом и удобном для себя формате.
    5. Цементирование своего ситуативного союза с Турцией, дабы не позволить им вернуться в про-западный лагерь.

    Для Турции ливийская история – это:

    1. Престиж и репутация как региональной супер-державы, которую из Турции делает Эрдоган.
    2. Сдерживание идеологически и политически враждебных ему сил в лице Халифы Хафтара и его «Ливийской Национальной Армии», в которой треть составляют салафиты-мадхалиты и прочие группы, находящиеся в конфликте с «Братьями-мусульманами».
    3. Недопущение захвата власти в Ливии силами, за которыми стоят региональные соперники - ОАЭ, Египет и Саудовская Аравия.
    4. Защита своих энергетических интересов в Восточном Средиземноморье через разделение с правительством в Триполи совместных морских границ и блокирование энергетических проектов соперников - Израиля, Египта, Греции, Кипра.
    5. Получение перспективы закрепиться в Северной Африке и расширить своё влияние в Средиземноморском регионе за счёт создания постоянной или временной военной базы на территории Западной Триполитании.
    6. Усиление своего влияния на страны ЕС через контроль над чувствительной периферией.

    Уже говорил, и повторюсь: Россия не является главным внешним спонсором Халифы Хафтара и его «Ливийской Национальной Армии». Эту роль выполняют другие государства, а РФ (пока что) идёт во втором эшелоне, поддерживая обе стороны конфликта.

    Но возврат к мирным переговорам и сотрудничество с Турцией может поднять роль РФ на этом направлении, особенно после ряда военных поражений, которые потерпел Хафтар на триполийском направлении из-за вмешательства Анкары.

    Джерело: блог Іллі Куси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Туреччина Росія Лівія
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