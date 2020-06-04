Туреччина переламала хід битви за Тріполі в Лівії
Відбувається те, що й повинно було відбутися...
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Стороны конфликта согласились вернуться за стол переговоров в рамках Берлинского процесса, созданного ещё в январе-феврале по инициативе РФ и Турции.
Происходит то, что и должно было произойти еще в начале года - попытка выйти на мирные переговоры с заморозкой статуса-кво и подвешенным форматом переговоров для дальнейшего разделения сфер влияния между Анкарой и Москвой.
Для России ливийское направление невероятно важное по нескольким причинам:
- Контроль над «ливийским средиземноморским маршрутом» беженцев из Африки в Южную Европу.
- Глобальный политический престиж и повышение репутации на мировой арене, а особенно - в разговоре с ЕС (а если ещё точнее - с Францией и Германией).
- Частные энергетические интересы некоторых около-кремлевских компаний олигархов из ТЭК.
- Усиление своих переговорных способностей и политического влияния в регионе за счёт перехвата утраченной инициативы у Запада и стабилизации ситуации в приемлемом и удобном для себя формате.
- Цементирование своего ситуативного союза с Турцией, дабы не позволить им вернуться в про-западный лагерь.
Для Турции ливийская история – это:
- Престиж и репутация как региональной супер-державы, которую из Турции делает Эрдоган.
- Сдерживание идеологически и политически враждебных ему сил в лице Халифы Хафтара и его «Ливийской Национальной Армии», в которой треть составляют салафиты-мадхалиты и прочие группы, находящиеся в конфликте с «Братьями-мусульманами».
- Недопущение захвата власти в Ливии силами, за которыми стоят региональные соперники - ОАЭ, Египет и Саудовская Аравия.
- Защита своих энергетических интересов в Восточном Средиземноморье через разделение с правительством в Триполи совместных морских границ и блокирование энергетических проектов соперников - Израиля, Египта, Греции, Кипра.
- Получение перспективы закрепиться в Северной Африке и расширить своё влияние в Средиземноморском регионе за счёт создания постоянной или временной военной базы на территории Западной Триполитании.
- Усиление своего влияния на страны ЕС через контроль над чувствительной периферией.
Уже говорил, и повторюсь: Россия не является главным внешним спонсором Халифы Хафтара и его «Ливийской Национальной Армии». Эту роль выполняют другие государства, а РФ (пока что) идёт во втором эшелоне, поддерживая обе стороны конфликта.
Но возврат к мирным переговорам и сотрудничество с Турцией может поднять роль РФ на этом направлении, особенно после ряда военных поражений, которые потерпел Хафтар на триполийском направлении из-за вмешательства Анкары.
Джерело: блог Іллі Куси