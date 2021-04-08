Ув'язнений Навальний втрачає чутливість рук - адвокат

Навальний продовжуватиме голодування, поки до нього не допустять лікуючого лікаря

Здоров'я засудженого російського опозиціонера Олексія Навального, який продовжує голодування у виправній колонії, погіршується.

Про це повідомляє AFP.

Члени команди захисту політика, які в середу, 7 квітня, відвідали його в колонії №2 міста Покров Володимирської області, заявили, що Навальний втрачає чутливість в руках і кашляє, при цьому відмовляючись від їжі.

«Він погано виглядає і погано себе почуває», - розповіла адвокатка Ольга Михайлова. За її словами, зараз опозиціонер важить «близько 80» кілограмів.

Зауважимо, що Навальний зі зростом 189 сантиметрів важив 93 кілограми, коли прибув до колонії суворого режиму в минулому місяці.

«Його ніхто лікувати не збирається», - додала Михайлова.

Адвокати і прихильники Навального вимагають перевести його до «нормального« медзакладу, однак офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков вважає, що політик не має права на будь-яке особливе лікування.

Адвокат Навального Вадим Кобзєв додав, що 44-річний опозиціонер за день втрачає близько кілограма. За його словами, політик спершу відчував біль під час ходьби, а зараз скаржиться також на оніміння рук, біль в спині і втрату чутливості в ногах.

«Діагноз, який йому озвучили після МРТ - дві хребетні грижі і протрузія міжхребцевого диска. Позавчора температура була 39, сьогодні десь 37-37,2, але вона коливається. У нього була втрата чутливості ніг, тепер ще почалася втрата чутливості рук, при ходьбі він відчуває біль», - сказав захисник у коментарі для «Інтерфакс«.

Він додав, що Навальний продовжуватиме голодування, поки до нього не допустять лікуючого лікаря. Від запропонованого фельдшером колонії лікування він відмовляється.

«Фельдшер наполягає на лікуванні його диклофенаком і нікотиновою кислотою. Ми проконсультувалися з його лікарем, який дав висновок, що це лікування не тільки не ефективно, але може погіршити його стан«, - пояснив Кобзєв.

Тим часом речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США «стурбовані повідомленнями про погіршення здоров'я пана Навального«. За її словами, у Вашингтоні тюремне ув'язнення Навального вважають «політично мотивованим« і «грубо несправедливим«.

Тиждень тому адвокати Навального повідомили, що він скаржиться на сильний біль у спині і в ногах. Втім у колонії відмовились запрошувати сторонніх лікарів, а медики з федеральної служби виконання покарань заявили, що стан Навального - задовільний.