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    У світі

    В аеропорту столиці Катару вантажний Boeing «став дибки»

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    Літак належить іранській вантажній авіакомпанії - В аеропорту столиці Катару вантажний Boeing «став дибки»
    Літак належить іранській вантажній авіакомпанії
    Фото: Airline Secrets Exposed

    Повітряне судно втратило баланс, опустившись на хвостову частину

    В аеропорту столиці Катару, Дохи, стався інцидент з літаком іранської вантажної авіакомпанії Fars Air Qeshm - повітряне судно втратило баланс, опустившись на хвостову частину.

    Як повідомляє ЦТС, інцидент з Boeing 747 стався 17 березня.

    При цьому причина аварії не називається, але, ймовірно, подія трапилася через те, що не було дотримано порядок розвантаження лайнера, в результаті чого задня частина переважила передню.

    Відзначимо, що в Доху літак прилетів з Єревану.

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    В аеропорту столиці Катару вантажний Boeing «став дибки»
    В аеропорту столиці Катару вантажний Boeing «став дибки»
    В аеропорту столиці Катару вантажний Boeing «став дибки»

    Нагадаємо, 19 березня в аеропорту Тегерана «Мехрабад» зайнявся пасажирський літак, на борту якого перебували близько 100 пасажирів.

    Як відомо, Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

    Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. 

    В авіакомпанії Ethiopian Airlines повідомили, що процедура впізнання і ДНК-експертиза останків жертв триватиме до 6 місяців.

    Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

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