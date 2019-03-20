В аеропорту столиці Катару вантажний Boeing «став дибки»
-
Розсилка
Повітряне судно втратило баланс, опустившись на хвостову частину
В аеропорту столиці Катару, Дохи, стався інцидент з літаком іранської вантажної авіакомпанії Fars Air Qeshm - повітряне судно втратило баланс, опустившись на хвостову частину.
Як повідомляє ЦТС, інцидент з Boeing 747 стався 17 березня.
При цьому причина аварії не називається, але, ймовірно, подія трапилася через те, що не було дотримано порядок розвантаження лайнера, в результаті чого задня частина переважила передню.
Відзначимо, що в Доху літак прилетів з Єревану.
Нагадаємо, 19 березня в аеропорту Тегерана «Мехрабад» зайнявся пасажирський літак, на борту якого перебували близько 100 пасажирів.
Як відомо, Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.
Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.
В авіакомпанії Ethiopian Airlines повідомили, що процедура впізнання і ДНК-експертиза останків жертв триватиме до 6 місяців.
Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.