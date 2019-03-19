В аеропорту Тегерана загорівся літак з пасажирами на борту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місце події направили 10 машин швидкої допомоги

Всього на борту лайнера перебували близько 100 осіб

В аеропорту Тегерана «Мехрабад» зайнявся пасажирський літак, на борту якого перебували близько 100 пасажирів. Половину з них уже встигли евакуювати, повідомляє місцеве видання FARS.

Інцидент стався у вівторок, 19 березня, близько 21:00. Повідомляється, що всього на борту лайнера перебували близько 100 осіб, 50 з них уже евакуювали. Точних даних про кількість жертв немає.

На місце події направили 10 машин швидкої допомоги. Про інші подробиці події поки не повідомляється.

Як відомо, Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

В авіакомпанії Ethiopian Airlines повідомили, що процедура впізнання і ДНК-експертиза останків жертв триватиме до 6 місяців.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.