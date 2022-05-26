В Афганістані прогриміло чотири вибухи: загинуло щонайменше 12 людей

Відповідальність за вибухи взяла на себе «Ісламська держава»

У середу, 25 травня, в Афганістані пролунали чотири вибухи. Унаслідок детонації бомб загинули щонайменше 12 людей, ще приблизно 37 осіб отримали поранення. Про це інформує MSN.

Три бомби вибухнули у мікроавтобусах у різних районах міста Мазарі-Шаріф, ще одна – у мечеті Кабула. Відповідальність за вибухи у транспортних засобах через кілька годин після інцидентів взяло на себе міжнародне терористичне угруповання «Ісламська держава».

За даними представників охорони здоров'я та поліції афганської провінції Балах, щонайменше 10 людей загинули унаслідок вибухів трьох бомб, закладених у мікроавтобуси у Мазарі-Шаріфі.

«Бомби були закладені у три мікроавтобуси у різних районах міста. Окрім загиблих, ще 15 людей отримали поранення», – заявив речник місцевого департаменту поліції Асіф Вазірі.

Керівник департаменту охорони здоров'я провінції Балх Наджібулла Тавана підтвердив інформацію та уточнив, що серед 10 загиблих було троє жінок.

До слова, згодом, надвечір 25 травня, пролунав ще один вибух – цього разу в одній з мечетей Кабула. Унаслідок детонації бомби загинули щонайменше дві людини, ще 10, за даними міністерства внутрішніх справ країни, – отримали поранення.

За словами очевидців, до мечеті Кабула після інциденту приїхало одразу декілька машин швидкої допомоги, які транспортували жертв, поранених унаслідок вибуху. У столичній лікарні швидкої допомоги згодом уточнили, що загалом унаслідок теракту загинули п’ятеро людей, а поранення отримали 22 особи.

Додамо, що наразі невідомо, чи були вибухи 25 травня в Афганістані спрямовані на якусь конкретну громаду та яким був умисел організаторів терактів. Зауважимо, що низка попередніх подібних інцидентів в країні траплялась під час Рамадану – священного періоду правовірних мусульман, що тривав з 1 квітня до 1 травня 2022 року.

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